Sofia Bruscoli, colpo di scena con Marcelo Fuentes: “Tutto all’improvviso”

Tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes è avvenuta una cosa che desta non poca sorpresa tra i loro ammiratori. Ne parla lui nel dettaglio.

Sofia Bruscoli, arriva una bella notizia della quale gioiscono anche i fans oltre alla ex partecipante di ‘Uomini e Donne’. Infatti lei e Marcelo Fuentes sono tornati insieme. Lui aveva ricoperto l’ambito ruolo di tronista in passato. Parliamo di anni ed anni fa, quando dopo la loro esperienza televisiva vissuta in comune nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si fidanzarono.

La loro relazione è durata per quasi un decennio, poi però loro due si sono lasciati nel corso del 2020. E tutto questo nonostante i due abbiano avuto anche una bellissima figlia. Ora però apprendiamo dal settimanale ‘Nuovo’ che lui e lei si sono riavvicinati al punto da tornare insieme e ritrovarci. E sarebbe proprio la loro bambina, Nicole, ad avere dato l’impulso decisivo per questo gradito ritorno di fiamma. Lo rivela lo stesso Marcelo, il quale ammette che con la propria compagna c’è una diversità marcata in quelli che sono i rispettivi caratteri.

Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes ora fa sul serio: “Matrimonio e secondo figlio”

Fuentes poi si prende anche le proprie responsabilità, dicendo che ad un certo punto il nervosismo ha avuto la meglio. “E me ne sono andato di casa, come succede a tanti”. Ma ora è cambiato tutto, al punto che lui si dice intenzionato a voler chiedere a Sofia di sposarlo. Ed anche a dare un fratellino od una sorellina a Nicole.

“Ora però la priorità è sistemare le cose dal punto di vista lavorativo, sia per me che per lei”. Infatti Fuentes dice che la pandemia ha comportato delle difficoltà per entrambi, come è capitato anche a tantissime altre persone in tutto il mondo.