Scuole chiuse, il Ministro gela tutti: “Non c’è una data per la riapertura”

Ancora una volta le scuole italiane sono state chiuse a causa della risalita rapida della curva dei contagi: la verità del Ministro Bianchi

Una situazione davvero incredibile quella che si sta vivendo in Italia nelle ultime settimane: prima le riaperture, poi puntualmente la chiusura di tutte le attività, in particolar modo delle scuole. Tante Regioni si avviano a diventare zone rosse a causa della risalita rapida della curva dei contagi e così la chiusura delle scuole è stata inevitabile. E così, durante il convegno al Senato, è tornato a parlare il neo-ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha rivelato: “Chiudere nuovamente le scuole non è stata affatto una scelta facile. E’ stata una difficile, ma responsabile perché la variante inglese colpisce i più giovani”. Infine, ha aggiunto: “Ritorno a scuola entro Pasqua? Non c’è un orizzonte temporale: la responsabilità non è solo del governo, ma è di tutto il Paese”.

Scuole chiuse, nessuna soluzione in atto

A distanza di un anno esatto dalla prima conferenza pubblica dell’ex Premier Giuseppe Conte, con la chiusura immediata di tutte le attività per il primo lockdown, l’Italia sta vivendo ancora nell’incertezza più totale anche a causa della quantità minima di dosi di vaccino somministrate finora. Soltanto circa cinque milioni di italiani hanno ricevuto la prima dose, mentre un milione e mezzo di persone anche il richiamo. Un numero ancora molto basso per vedere gli effetti sulla curva dei contagi per Coronavirus, che continua a salire velocemente. Il Premier Draghi potrebbe pensare anche ad una nuova stretta se i contagi dovesse toccare nuovamente quota 30mila al giorno. La chiusura delle scuole è soltanto una conseguenza di ciò che si sta vivendo in Italia visto che non è facile tenerle aperte a causa dei numerosi spostamenti di studenti e famiglie.