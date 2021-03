Samantha, tronista di Uomini e Donne: ecco dove l’avete già vista

Curiosità su Samantha Curcio, tronista di Uomini e Donne: ecco dove l’avete già vista in televisione, il passato della giovane.

Nel giro di pochissimo tempo ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne: lei è la nuova tronista del dating show di Canale 5, Samantha Curcio. La ragazza ha 30 anni e viene sa Sapri, in provincia di Salerno. Non nasconde le sue forme, senza dubbi lontane dai canoni televisivi, e infatti si è autodefinita con orgoglio la prima tronista “curvy”.

Leggi anche -> Samantha Curcio, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, foto, social, amori

Tra frecciatine ad Angela Nasti, che le avrebbe “rubato” in passato il trono, e a chi sottolinea come sarebbe lontana da alcuni standard, spiegando che “dimagrire si può, diventare simpatici no”, la nuova tronista ha raccolto l’approvazione di molti. In tanti, infatti, hanno evidenziato come finalmente sieda sul trono una ragazza molto più vicina al pubblico rispetto ad altri protagonisti del passato del dating show condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche -> Uomini e Donne show: Tina con le corna e Maria “crolla”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quando Samantha di Uomini e Donne era protagonista su Real Time

Samantha Curcio si è raccontata in studio e nel video di presentazione, ha raccontato molto del suo passato, dagli amori finiti male alla dieta al termine della quale era dimagrita troppo. Ma in queste ore, emerge un altro particolare inedito del suo passato. Infatti, la nuova tronista di Uomini e Donne non sarebbe alla prima esperienza televisiva. Bisogna risalire con la mente a qualche anno fa e ricordare di quando la bella tronista era protagonista di un programma su Real Time.

Si tratta della trasmissione Alta infedeltà, che ancora oggi viene in più occasioni mandata in onda sul canale del gruppo Discovery. Il programma in questione tratta il tema del tradimento, in diversi suoi aspetti, e infatti il suo sottotitolo è “Mille modi di tradire”. Samantha Curcio appare nel settimo episodio della quarta stagione, che si intitola “La mia migliore amica”. Interpreta il ruolo di Barbara, la procace amica della protagonista, Matilde, la quale va in crisi col marito Francesco. Quello che avviene successivamente è il più classico dei triangoli amorosi e il matrimonio finisce in frantumi. Nel frattempo Barbara perde tutte le amicizie femminili.