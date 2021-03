Nelle ultime ore l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey ha creato un enorme scalpore. Ecco la risposta della Regina.

Tre interviste di membri della famiglia Reale sono state le più seguite al mondo: la prima è stata quella dello zio della Regina Elisabetta, Edoardo VIII, che ha abdicato per poter sposare una donna divorziata. La seconda è stata l’intervista-bomba in cui Lady D ha dichiarato che il marito (il principe Carlo) la tradiva da anni. La terza sarà possibile vederla questa sera: si tratta dell’intervista a Oprah Winfrey di Harry e Meghan. L’interesse del pubblico si è subito focalizzato sulla risposta che verrà data alle accuse mosse dalla coppia.

La risposta della Regina Elizabetta II

Tra i tanti ad aver risposto all’intervista, non poteva mancare il padre di Meghan. Thomas Markle (che dal fidanzamento della figlia non ha mai smesso di parlare con i giornalisti) crede che alcune delle accuse mosse dalla coppia siano state esagerate. “Avrebbero dovuto aspettare. Considerata l’età della regina e di Filippo, sicuramente avrebbero dovuto aspettare o almeno tentare di farlo”. Sempre secondo il signor Markle, la figlia avrebbe mal interpretato alcune vicende avvenute quando era incinta: Meghan ha infatti sostenuto che, all’interno della famiglia Reale, qualcuno si fosse preoccupato che suo figlio Archie potesse essere mulatto. “Spero si sia trattato solo di una domanda stupida da parte di qualcuno” ha minimizzato il padre, che ancora non ha contatti con la figlia.

In un video ormai spopolato sul web, si può vedere il principe Carlo che supera un gruppo di reporter per poter entrare in una clinica inglese e ricevere il vaccino contro il Covid. Un secondo prima che Carlo riesca a sparire dalla vista delle telecamere, però, un giornalista riesce ad attirare la sua attenzione facendogli una domanda sull’intervista rilasciata da Harry e Meghan. I due, infatti, hanno accusato una persona all’interno della Casa Reale di razzismo. Quando Meghan ha specificato che questa persona non è né la Regina né suo marito, in molti hanno pensato proprio al principe Carlo: il figlio maggiore della Regina, però, ha ignorato la domanda.

Alla fine, oggi è arrivata la tanto attesa risposta della Regina Elisabetta II. “L’intera famiglia è triste di scoprire quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan” ha detto la donna. “Le problematiche di cui si è discusso, in particolare quelle sulla questione razziale, sono preoccupanti. Anche se la percezione può variare da persona a persona, le accuse sono state prese molto seriamente e verranno affrontate privatamente in famiglia”. La Regina, poi, ci ha tenuto a sottolineare l’affetto provato per il nipote e sua moglie (che sono rimasti molto rispettosi nei suoi confronti durante l’intervista): “Harry, Meghan ed Archie rimarranno sempre membri adorati di questa famiglia”.