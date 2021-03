Ragazzo ventenne milanese trovato morto a Londra: mistero sull’accaduto

Un ragazzo di 21 anni residente a Segrate, in provincia di Milano, è stato trovato morto a Londra. L’accaduto è ancora un segreto.

Un ragazzo di 21 anni di nome Tudor Timus, residente a Segrate, in provincia di Milano, è stato trovato morto a Londra, dove si trovava per motivi di lavoro. Per il momento non si hanno notizie sulla causa del decesso e sulle dinamiche dell’accaduto. Nel frattempo sulla piattaforma di raccolta fondi gofundme.com è stata aperta una colletta per poter aiutare la famiglia a rimpatriare la salma in Moldavia, il paese di origine di Tudor. “A nome della madre e della sorella profondamente rattristate per la morte improvvisa del figlio di 21 anni, invitiamo tutti coloro che vogliono aiutare la famiglia a rimpatriare il cadavere del figlio in Moldavia. La famiglia non ha senza il sostegno del padre, defunto da molti anni (…). Qualsiasi aiuto è il benvenuto” si legge sulla pagina. Alla raccolta fondi si sono uniti amici e conoscenti del ragazzo, ma anche tanti sconosciuti.

Tudor Timus, chi era il ragazzo milanese trovato morto a Londra

Tudor era nato nel 1999 e viveva in via Matteotti, nel centro di Segrate, con la madre Carolina. Il giovane si trovava in Inghilterra per motivi di lavoro, e nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una notizia così drammatica. Ancora non si sa cosa sia successo al ragazzo, e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine londinesi.

Sono stati i carabinieri di Segrate i primi ad essere avvertiti dalla autorità del consolato, che hanno comunicato il ritrovamento del corpo di Tudor. Il consolato ha chiesto ai Carabinieri di comunicare la drammatica notizia alla famiglia, che si è scoperto essere già stata informata. A notificare per prime il decesso di Timus al consolato italiano sono state le forze di polizia inglesi, che però non hanno voluto divulgare pubblicamente le circostanze in cui è avvenuto.