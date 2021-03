Il dramma di Raffaele Zagaria, chi era l’infermiere di 40 anni morto per Covid: si tratta del primo sanitario deceduto al Grassi di Ostia.

Si è ammalato di Coronavirus proprio qualche giorno prima che toccasse a lui ricevere il vaccino: così a soli 40 anni e dopo una malattia durata oltre un mese, nelle scorse ore si è spento Raffaele Zagaria. Iscritto all’Ordine delle professioni infermieristiche di Caserta, lavorava a Ostia, nel reparto di Medicina Generale. Si tratta del primo operatore sanitario deceduto all’ospedale Grassi.

Il cluster nella struttura è scoppiato lo scorso 22 gennaio e si era stati costretti a chiudere il reparto. Quello di Raffaele Zagaria, la cui morte lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e tra quanti lo conoscevano, è risultato poi essere il caso più grave. Il giovane ed esperto infermiere ha lottato dunque per circa 40 giorni contro la malattia, poi nelle scorse ore si è appreso che per lui non c’era più nulla da fare.

Chi era Raffaele Zagaria: l’infermiere ultima vittima del Covid

Infermiere da quasi vent’anni, Raffaele Zagaria all’esplosione della pandemia ha fatto quello che hanno fatto anche tutti i suoi colleghi: restare in prima linea nella cura dei malati. Quando si è ammalato, subito le sue condizioni sono apparse gravi. Quindi è stato ricoverato prima in terapia intensiva nell’ospedale di Ostia, quindi è stato successivamente trasferito al Policlinico Umberto I di Roma. Qui è deceduto appunto nelle scorse ore, lasciando nel dolore quanti lo conoscevano e lo stimavano. L’infermiere era sposato e aveva anche due figlie.

I colleghi lo ricordano come “professionista preparato e irreprensibile, sempre cordiale, educato, mai fuori luogo”. Cordoglio arriva da parte dell’ordine degli infermieri, così come da parte di chi aveva conosciuto il professionista in momenti diversi della sua vita. Sui social network, anche alcuni ex compagni di corso di ormai quasi vent’anni fa sono straziati dalla dolorosa notizia che ha colpito tutti. “Ti ricorderò come una brava persona conosciuta durante gli studi”, scrive un suo ex collega del corso di infermieristica.