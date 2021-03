Playstation 5 torna disponibile su Amazon anche in Italia

Questa mattina Playstation 5 è tornata disponibile all’acquisto su Amazon, come sempre si tratta di poche unità.

Dalla fine di novembre ad oggi Playstation 5 è l’oggetto del desiderio di milioni di persone in tutto il mondo. La nuova console a marchio Sony è letteralmente andata a ruba e, causa anche la pandemia e la scarsità di semiconduttori, è diventata introvabile in tutto il mondo. La compagnia sta facendo uno sforzo al fine di fornire ai mercati di tutto il globo quante più unità possibili, ma ogni volta che viene immessa in qualche circuito, le unità si volatilizzano in pochi minuti.

Questa mattina, dopo mesi di assenza, la console è tornata disponibile su Amazon, ma come accaduto anche le precedenti volte, la possibilità di acquistarla si è chiusa nel giro di qualche minuto. Attualmente, dunque, se cliccate sul link dedicato alla console di Sony, troverete come ormai consuetudine la voce “Non disponibile“. Tuttavia il ritorno della disponibilità della console può voler dire che ci sono delle unità a disposizione nei magazzini e non è escluso che il gigante delle consegne possa nuovamente metterla a disposizione dei fortunati che riusciranno ad accaparrarsela nelle prossime ore.

Se siete interessati all’acquisto vi consigliamo di controllare il link Amazon dedicato a Playstation 5

Playstation 5, Gamestop metterà a disposizione ogni settimana nuove console

La possibilità che Playstation 5 torni disponibile nei prossimi giorni anche su Amazon è suggerita dalla politica di vendita della catena Gamestop. Lo store dedicato ai videogiochi, infatti, ha comunicato che ogni settimana metterà a disposizione nuove unità di Playstation 5 per i suoi abbonati, il che significa che ha avuto rassicurazioni sul fatto che i restock avverranno con maggiore frequenza da parte della compagnia nipponica.

Appare dunque probabile che tale rifornimento possa avvenire anche per Amazon e che in questi giorni e/o settimane sarà possibile acquistare Playstation 5. D’altronde da tempo si vociferava che proprio marzo sarebbe stato il periodo in cui sarebbero state immesse sul mercato nuove scorte della console. Certo, in molti speravano che sarebbe stata una fornitura più consistente e che non ci sarebbe stato bisogno di correre ogni qual volta un distributore informava delle nuove disponibilità.