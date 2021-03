Oroscopo di mercoledì 10 Marzo 2021: previsioni segno per segno

Siamo finalmente giunti alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 10 Marzo 2021.

Marzo è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di dedicare anima e corpo all’amore? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 10 Marzo 2021.

Martedì 9 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Sono in arrivo delle belle occasioni per voi, soprattutto per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Tenetevi pronti a lanciarvi verso nuove avventure senza alcun timore. Finalmente siete pronti a spiccare il volo.

Toro. La giornata si prospetta per voi decisamente fortunata e positiva. In amore dovrete iniziare a farvi valere e ad esprimere con assertività i vostri bisogni e le vostre opinioni. Via libera sl lavoro: presto riceverete delle buone notizie.

Gemelli.La giornata sarà ottima per riallacciare i rapporti con le persone che avete un po’ trascurato durante l’ultimo periodo. Cielo sereno anche per quel che riguarda l’amore. Potrete infatti progettare qualcosa di nuovo con la vostra dolce metà.

Cancro. Qualche nuvola grigia coprirà il vostro cielo sereno durante la giornata di oggi. In amore ci sono degli ostacoli da superare che richiederanno tutto il vostro impegno. Cercate di rimanere alla larga dalle discussioni, vi metterebbero di cattivo umore.

Leone. Un po’ di agitazione all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. Qualche situazione tediosa vi sta turbando più del dovuto ed è arrivato il momento di escogitare una situazione. Non temete, presto potrete finalmente ottenere le vostre rivincite.

Vergine. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente faticosa ma redditizia. Sul lavoro è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, accantonando per un po’ l’idea di riposare. In amore cielo sereno, cercate però di non trascurare troppo la vostra dolce metà.

Bilancia. Marte, Giove e Saturno saranno al vostro fianco durante la giornata di oggi e vi aiuteranno a puntare i piedi con decisione qualora ce ne fosse bisogno. Via libera sul lavoro, mentre in amore sarebbe meglio tenere gli occhi bene aperti.

Scorpione. La giornata si prospetta per voi tutto sommato positiva, a patto che riusciate a mantenere la calma di fronte ai piccoli inconvenienti. Il consiglio migliore è quello di tenersi il più possibile alla larga dalle discussioni e dai litigi, non vi porterebbero da nessuna parte.

Sagittario. Luna. Giove e Saturno saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Gli astri vi sosterranno e vi manderanno tutta la loro influenza positiva. In amore cielo sereno e anche dal punto di vista economico potrebbero arrivare ottime notizie.

Capricorno. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e ai sentimenti. Non abbiate paura di lasciarvi andare e premete il piede sull’acceleratore. Le prossime ore saranno estremamente fortunate, perciò precedete senza indugio.

Aquario. La Luna sarà ancora dalla vostra parte durante la giornata di oggi, continuando a mandarvi la sua influenza positiva. È arrivato per voi il momento di pensare a nuovi progetti e di cominciare a metterli in atto. Forza e coraggio!

Pesci. Questo è per voi un periodo piuttosto turbolento e voi siete alla ricerca di un po’ di pace e serenità. È arrivato il momento di muovere i primi passi verso un nuovo equilibrio, senza timore di lasciarsi andare e di esprimere tutto il vostro potenziale.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.