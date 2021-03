Oggi in tv, Uomini e Donne: anticipazioni, Gemma scarica Cataldo?

Oggi andrà in onda un’altra puntata del dating show Uomini e Donne: la puntata sarà incentrata tutta su Gemma Galgani.

Come di consueto, oggi pomeriggio su Canale 5 potremo assistere alle evoluzioni delle storie sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne. Nella puntata odierna l’attenzione sarà rivolta completamente a Gemma Galgani e alla sua ricerca dell’uomo ideale. A cavallo tra l’anno scorso e questo, la dama torinese ha interrotto la relazione con Maurizio perché ha scoperto che l’uomo si sentiva con un’altra donna.

La scoperta ha minato la fiducia che precedentemente aveva nei confronti del cavaliere e l’ha convinta ad abbandonare la frequentazione. Nelle ultime settimane sembrava che il suo percorso all’interno del programma stava andando verso una svolta grazie al corteggiamento di Cataldo. Il cavaliere, infatti, si è mostrato molto interessato ad approfondire la conoscenza con Gemma e la settimana scorsa la dama lo ha invitato a casa per una cena.

Uomini e Donne: Gemma scarica Cataldo?

L’appuntamento con il cavaliere non è andato come Gemma sperava. La tronista è rimasta infastidita dal comportamento di Cataldo, il quale secondo lei è stato da subito troppo avventato nelle avance. Dopo aver cenato, infatti, i due si sono seduti sul divano per approfondire la conoscenza ed il corteggiatore si è mostrato molto spregiudicato, cercando da subito il contatto fisico: le ha toccato le gambe e si è addirittura poggiando la testa su di esse.

Dopo aver raccontato quanto accaduto ed essersi lamentata per l’eccessiva fisicità dell’incontro, Gemma ha spiegato di essersi vista costretta a respingerlo in più di un’occasione. A quel punto ha preso la parola Cataldo, il quale ha spiegato di aver messo alla prova la dama poiché voleva vedere se ci stava al primo appuntamento. Quindi ha spiegato di non essere interessato alle donne che si concedono subito e che il fatto che Gemma lo ha respinto ha acuito il suo interesse. La spiegazione non ha convinto molto la Galgani che sembra indispettita da tale atteggiamento, la dama porrà fine alla frequentazione con Cataldo per sempre?