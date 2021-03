Mourinho, sorpresa in sala stampa per la richiesta di un giornalista VIDEO

Una interazione decisamente diversa da quelle a cui è abituato. Ma Josè Mourinho gestisce così l’insolita situazione in conferenza.

Josè Mourinho è famoso da anni per il carattere e la personalità forti che lo contraddistinguono. Prerogative che lo hanno reso celebre e continuano a farne un personaggio molto amato. Anche chi non ha in simpatia l’allenatore portoghese è comunque consapevole di quale sia il valore sia in ambito professionale che umano ascrivibile all’attuale manager del Tottenham.

Circola ora, dopo alcuni mesi, un filmato che vede protagonista il 58enne di Setubal impegnato in una conferenza stampa prepartita giocata a settembre. Le telecamere inquadrano Mourinho mentre ascolta una richiesta particolare che gli giunge da uno dei cronisti accreditati. L’uomo mette da parte momentaneamente i propri doveri professionali per cedere ad una richiesta particolare da sottoporre all’ex tecnico dell’Inter. Dal giornalista arrivano i complimenti del caso e poi la domanda per la quale lui chiede se sia possibile potere scattare una foto insieme. Era infatti un desiderio del padre defunto. Il giornalista svela a Mourinho che il suo papà, deceduto poco tempo prima, lo ammirava tantissimo.

Mourinho, il gesto di nobiltà e di rispetto per il giornalista suo ammiratore

“Mio padre ha visto crescere te quanto ha visto crescere me. Amava tanto la cura che tu dai all’aspetto psicologico nella preparazione di ogni partita. Conosceva ogni tuo successo, ogni tua sconfitta e ti ammirava sempre, sia che tu vincessi o perdessi”. Poi la richiesta. “Purtroppo papà non c’è più, ma voleva che mi scattassi una foto con te, qualora mi fosse capitato di incontrarti”.

Con quella foto il giornalista avrebbe omaggiato la memoria del genitore scomparso, ponendola sulla sua tomba. E Mourinho, con pacatezza ed anche con tanto rispetto, acconsente. “Al di là del risultato della partita, considera quella foto come già scattata. Sono onorato di avere avuto le attenzioni di tuo padre”. Un gesto nobilissimo che ha ricevuto commenti di approvazione da parte di tifosi e rivali di Mou.