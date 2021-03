Lutto nel cinema e nella tv, morto Trevor Peacock: l’attore britannico soffriva di una malattia tremenda, la demenza senile.

Trevor Peacock, che ha interpretato Jim Trott in The Vicar of Dibley, sit-com di successo britannica, è morto all’età di 89 anni. Peacock che è apparso in molti altri telefilm e tantissime serie televisive del Regno Unito. Molti lo ricordano anche per le sue partecipazioni cinematografiche. Soffriva di una tremenda malattia, spesso non tenuta troppo in considerazione, la demenza senile.

A causa di questa, aveva dovuto lentamente allontanarsi dal suo lavoro. L’attore scomparso era stato sposato con Iris Jones e attualmente era sposato con l’attrice Tilly Tremayne. Era il padre degli attori Harry e Daniel Peacock, quest’ultimo ancora oggi uno dei più amati attori di film e fiction nel Regno Unito. Oltre a loro, ha avuto anche altre due figlie.

Chi era Trevor Peacock, amatissimo attore britannico: carriera e curiosità

“Trevor Peacock, attore, scrittore e cantautore, è morto all’età di 89 anni la mattina dell’8 marzo a causa di una malattia correlata alla demenza”, sono le parole della famiglia in un comunicato. Peacock, che è stato anche un prolifico attore teatrale e sceneggiatore negli anni ’50 e ’60, è stato visto l’ultima volta in TV nel 2015. Tra gli altri ha recitato nel ruolo di Papà Claus nel film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Nato nel nord di Londra nel 1931, Peacock ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’60 in ITV Television Playhouse, Comedy Playhouse e The Wednesday Play.

Tra le altre pellicole in cui ha recitato, c’è la versione cinematografica di Amleto diretta da Franco Zeffirelli e uscita nel 1990, che vede nel cast anche Mel Gibson, Glenn Close e Helena Bonham Carter, nel ruolo dei protagonisti principali della trasposizione dell’opera di Shakespeare. A fine anni Novanta ha recitato nel film Sunshine – storia di una famiglia, diretto da István Szabó, che ripercorre l’epopea di una famiglia di religione ebraica. Infine, tra le ultime pellicole in cui è apparso, c’è Quartet, del 2012, film che segna il debutto alla regia di Dustin Hoffman.