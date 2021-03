Morena Zapparoli, chi è la vedova Funari: carriera e curiosità

La vita di Morena Zapparoli, chi è la vedova Funari: carriera, vita privata e curiosità, cosa sapere su di lei.

Classe 1967, Morena Zapparoli diventa famosa a fine anni Novanta, quando incontra Gianfranco Funari, col quale si metterà insieme. Dopo alcuni anni di convivenza, i due si sposano nel 2004. Lei resterà al suo fianco fino alla morte avvenuta nel 2008. Non solo: sarà anche partner del noto giornalista nelle ultime trasmissioni da lui condotte.

Esordisce in tv nel 2000 in A tu per tu, in onda su Canale 5, per poi proseguire il suo impegno al fianco del conduttore in Stasera c’è Funari, che va in onda su Odeon TV, trasmissione legata soprattutto alla politica internazionale. La loro collaborazione andrà avanti anche in altre trasmissioni, fino a Virus, La storia siamo IO e Funari late show.

Cosa sapere su Morena Zapparoli: la carriera della vedova Funari

Nel 2006, ha fatto molto discutere la sua intervista a Piergiorgio Welby, malato in gravissime condizioni che chiedeva la possibilità di ricorrere al fine vita. L’anno dopo la morte del partner, Morena Zapparoli partecipa alla quarta edizione del reality show La fattoria condotta da Paola Perego e in onda su Canale 5, giungendo seconda. Nello stesso anno, dà alle stampe per l’editore Rizzoli il libro Gianfranco Funari Il potere in mutande, che raccoglie appunto diverse memorie del marito scomparso.

Attiva su Instagram, dove ha quasi 20mila follower, partecipa come ospite a varie trasmissioni televisive, non solo: si occupa anche di fare da moderatrice in molte conferenze. La vediamo spesso anche in veste di opinionista nella trasmissione Pomeriggio Cinque e anche a Mattino 5. Conduce nel frattempo diverse sue trasmissioni, quindi dal febbraio 2014 è blogger sul sito de Il Fatto Quotidiano, curando anche altre collaborazioni editoriali importanti. Nel febbraio 2011 diventa la compagna di Antonio Presta. Amante degli animali, Morena Zapparoli ha tre gatti a cui è legatissima.