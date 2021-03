Miriam Leone selvaggia e arruffata, i fan impazziscono FOTO

Miriam Leone, oltre ad essere una brava attrice, è anche una bellissima donna e i fan glielo ricordano ogni volta che posta una foto

Miriam Leone è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana nata a Catania nel 1985. Inoltre, è stata anche la donna più bella d’Italia, in quanto ha vinto nel 2008 il 69° concorso di bellezza Miss Italia. Questo evento è stato il trampolino di lancio della sua carriera: infatti, negli anni subito dopo ha iniziato a lavorare in film, fiction e programmi televisivi. Ma Miriam Leone non è solo un bel faccino da guardare, ha anche un certo cervello. Infatti, prima di partecipare ha Miss Italia si era iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, sebbene poi non l’abbia terminata. Tra le serie televisive cui ha partecipato, sono sicuramente da ricordare Distretto di Polizia, Un passo dal cielo, Non uccidere e lo show in collaborazione con la BBC I Medici. Oggi però Miriam ha mandato in visibilio i suoi fan con una foto.

Miriam Leone si mostra al naturale

Miriam Leone, nonostante i diversi programmi televisivi e cinematografici cui ha lavorato, continua a rimanere una ragazza perlopiù acqua e sapone. Lo dimostra il selfie che ha pubblicato poco fa su Instagram.

La didascalia recita: “Arruffata, come uno chignon di capelli umidi“, accompagnato dagli hashtags #accussì e #tivirucchiùselvaggiacchiùleonessa. In questo modo Miriam Leone dimostra che non si deve per forza essere sempre pettinate e perfette, ma che invece la bellezza si può trovare anche in una capigliatura scarmigliata. L’imperfezione è ciò che rende l’essere umano interessante e unico e anche un capello fuori posto può rendere una persona interessante, viva, vera. Oltre a questo, l’utilizzo di hashtags in siciliano detona un attaccamento alla sua amata terra d’origine, che non la abbandona mai. Sotto questo posto sono immediatamente iniziati tutta una trafela di commenti che dichiarano amore eterno a Miriam Leone, dimostrando tutto l’affetto nei suoi confronti.

