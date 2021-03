Mario Lavezzi e Loredana Bertè hanno vissuto cinque anni di amore travolgente, ma non sempre idilliaco. Ecco il retroscena.

Mario Lavezzi ha vissuto per cinque anni una travolgente storia d’amore con Loredana Bertè, che ha fatto il paio con un grande sodalizio. “Sono stati cinque anni d’amore – ha raccontato lui –. Potrei dire due di idillio e tre di massacro”.

La favola d’amore di Loredana Bertè e Mario Lavezzi

La relazione tra Loredana Bertè e Mario Lavezzi è sfociata anche in grandi risultati professionale. “Loredana è un vero vulcano con la mente” ha raccontato lui. Con la sua geniale estrosità, Loredana Bertè ha sempre avuto occhio e fiuto per tutto quanto è sinonimo di talento, arte e innovazione, per questo durante il suo viaggio in Jamaica non ha potuto fare altro che innamorarsi del sound di Bob Marley. Di ritorno regalò un album di quest’ultimo proprio a Lavezzi, che ne trasse ispirazione per scrivere una delle canzoni più famose della Loredana Nazionale: E la luna bussò.

Lavezzi ha raccontato che conquistò Loredana Bertè “facendole ascoltare una canzone, Forse domani. Sintetizzai così: Ma quando arriva sto’ domani / ti voglio adesso e non domani. Doveva partire il giorno dopo per un servizio fotografico in Marocco. Era un vulcano. Seguirono due anni di idillio e tre di massacro. Ci lasciavamo di continuo. Mai abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto. Il crac fu naturale. In termini professionali invece sono rimasti una sintonia e un affetto che durano tuttora. L’album Bandabertè è stato il nostro prodotto migliore.

Poi, correva l’anno 1983, “Loredana tornava da Ponza e mi confidò: ho incontrato una mia amica, se la conoscessi la sposeresti subito. Passa qualche anno, arrivo al Nephenta con la top model Isa Stoppi e lei mi fa notare una ragazza in compagnia di amici. Mi presento. Dal 1988 è mia moglie, Mimosa. Il colmo: era la ragazza che m’aveva indicato Loredana”.

