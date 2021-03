Loredana Berté, la verità sulla storia con Adriano Panatta: cosa accadde

Loredana Berté racconterà tutta la sua vita questa sera nel programma Non sono una signora, forse anche del suo amore con Adriano Panatta

Loredana Berté è sempre stata una donna sopra le righe, sia nella vita privata che nella sua carriera da cantante. Questa sera si racconterà come mai prima all’interno del programma Non sono una signora, show che andrà in onda su Rai 1. Donna dalle forti passioni, che ha amato tanto e che ha sofferto in egual misura, tra le sue relazioni più importanti si ricorda quella con il tennista Adriano Panatta. I due si conobbero negli anni Settanta e si misero insieme nel 1973, quando la Berté era ancora agli albori della sua carriera musicale. La loro fu una relazione lampo, chiacchieratissima da tutti i rotocalchi dell’epoca, e quando si lasciarono fu un vero scandalo.

Loredana Berté e Adriano Panatta: chi ha lasciato chi e perché?

Loredana Berté e Adriano Panatta si conoscono davvero giovanissimi e la loro relazione è finita con la stessa velocità con cui è iniziata: praticamente in un batter di ciglia. Entrambi dovevano viaggiare molto per lavoro, Panatta in quanto stella del tennis e la Berté in quanto cantante. Tutti pensano che il motivo per cui Loredana Berté e Adriano Panatta si sono lasciati sia Bjorn Borg, tennista collega di Panatta. Borg e la sorella di Mia Martini sono stati insieme, sì, ma diversi anni dopo la fine della relazione con Panatta. Ad ogni modo, Loredana Berté ricorda la relazione con Adriano Panatta molta dolcezza e, in un’intervista, ha affermato: “Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio’. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica. Ci eravamo lasciati da pochi mesi, io stavo tornando in aereo dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di ‘Sei bellissima’, e lessi sul giornale che si erano sposati. Comunque Rosaria è una donna eccezionale, siamo amiche da sempre, la saluto con affetto“.

Ora sappiamo tutta la verità, magari stasera scopriremo qualcosa in più.