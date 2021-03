Loredana Bertè contro l’ex marito Roberto Berger: cosa le aveva fatto

Loredana Bertè questa sera nello show Non sono una signora, in onda su Rai 1, parlerà della sua vita fatta di gioie e dolori

Loredana Bertè è sempre stata una donna che ha vissuto le proprie passioni con un’intensità struggente. Lo dimostrano la sequela di amori tormentati intrattenuti dalla cantautrice di Bagnara Calabra. Due importanti sono state sicuramente la una relazione con il tennista Adriano Panatta nel 1973 e la passionale storia d’amore con il tennista svedese Bjorn Borg. Tra queste due relazioni si posiziona nel 1983 il matrimonio di Loredana Beré, totalmente inaspettato, con Roberto Berger. Di questa persona non si sa molto oltre al fatto di essere il figlio del miliardario Tommaso Berger. Tra i due vi è una grande differenza d’età: lei è del 1950, mentre lui era del 1960: dieci anni sembrano tanti, ma a loro non importa e convolano a nozze alle Isole Vergini (nel Mar dei Caraibi). Tuttavia, il loro matrimonio dura appena quattro anni e finisce con Loredana Bertè che chiede il divorzio. Ma cosa l’ha spinta a questo gesto?

Il motivo per cui la cantautrice calabrese ha deciso di divorziare dall’allora marito Roberto Berger lascia davvero di sasso. Infatti, sembra che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stato che il marito aveva nascosto alla moglie una cosa davvero fondamentale di sé. Sebbene possa sembrare assurdo, Roberto Berger aveva tenuto nascosto alla sorella di Mia Martini le sue origini. Non le aveva voluto dire di essere il figlio del miliardario Tommaso Berger. Questa rivelazione mandò su tutte le furie Loredana Bertè: se un matrimonio è basato sulla fiducia reciproca, qui non c’è mai stata. Questa è la ragione che ha spinto la cantautrice a cacciare il marito dalla loro casa e, pochi anni dopo, chiese il divorzio. L’uomo è morto nel 2009 e, sebbene non si conoscano le cause del suo decesso, questa è un’altra morte che si unisce ai grandi dolori vissuti da Loredana Bertè.

