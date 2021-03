Lombardia, ecco i “furbetti” del vaccino: saltano la fila con WhatsApp

Prenotare il vaccino e saltare la fila con un link su WhatsApp: succede in Lombardia dove i furbetti hanno saltato la fila

In Lombardia c’è il caos vaccini. La gestione delle somministrazioni sta subendo una pesante problematica legata ai furbetti. Stavolta non sono quelli del cartellino ma del vaccino. Nella Regione culla della civiltà al cospetto del Meridione incivile e furbo, succede che basta un semplice link su WhatsApp o Telegram per prenotare il vaccino anche senza averne diritto. Un durissimo colpo alla retorica tutta italiana che vuole il Nord ligio al dovere e civile e il Sud più “alla mano2 e furbetto. Si è trattata di una falla nel sistema di prenotazione che ha permesso a tante persone non aventi diritto a vaccinarsi saltando la fila. Un caos che finisce con gettare la gestione della pandemia da parte della Regione motore del paese sempre più nell’affanno.

Lombardia, falla nella piattaforma vaccini

La falla nel sistema di prenotazione sulla piattaforma ha permesso a tanti privati di prenotarsi attraverso un link che girava sui social, in particolare Telegram e WhatsApp. Sulla vicenda grottesca sono arrivate anche testimonianze a Radio Popolare, come riportato da Money.it. Sempre Radio Popolare, che si è occupata della vicenda con un’inchiesta, ha contattato il direttore sociosanitario dell’ASST, Giorgio Cattaneo. A quest’ultimo sono state chieste spiegazioni e Cattaneo non ha smentito. Secondo quanto riportato da money, Cattaneo ha confermato la problematica anche se ha parlato di casi limitatissimi: ”

Il sistema di prenotazione è quello sì, i controlli li facciamo, i casi riscontrati di persone che sono venute senza averne diritto sono limitatissimi”, ha dichiarato il direttore sociosanitario Cattaneo a Radio Popolare. Secondo l’inchiesta della Radio, ci sono in media tre casi di furbetti a settimana nel sistema di vaccinazione della Lombardia.

