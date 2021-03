Le Iene, l’incidente a Veronica Ruggeri: cosa è successo

Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, è rimasta coinvolta in un incidente durante un servizio. Ecco cosa è successo.

Caratterizzato dal suo stile satirico ed irriverente, Le Iene è uno dei programmi di attualità più seguito dal pubblico italiano. Tra gli inviati preferiti della trasmissione c’è sicuramente Veronica Ruggeri (che nell’autunno del 2020 ha anche condotto Le Iene accanto a Nina Palmieri e Roberta Rei). Proprio lei recentemente ha partecipato ad un’intervista con TV sorrisi e canzoni raccontando al giornale alcuni aneddoti sul suo lavoro, come dettagli sul suo servizio più pericoloso.

L’incidente con l’auto

Veronica Ruggeri ha iniziato a lavorare per il famoso programma a 21 anni, quando un ex autore de Le Iene la vide presentare un programma comico in Emilia. Incuriosito dalla grinta della ragazza, l’uomo le propose un colloquio. “Ho iniziato con una telecamera nascosta” ha raccontato Veronica Ruggeri ricordando il suo primo servizio.

Leggi anche -> Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni sulla puntata del 9 marzo

Spesso lavorare come inviato per il programma non è semplice. Le Iene indaga su personaggi ambigui che spesso si muovono nel mondo dell’illegalità: l’ansia in certe situazioni sale alle stelle. “Una volta mi sono proposta per andare da un usuraio fingendo di avere una mia attività” ha raccontato Veronica Ruggeri, “ed ero talmente in ansia che durante una manovra ho fatto un incidente con l’auto nel parcheggio”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Solo il mese scorso Veronica Ruggeri aveva condotto un servizio su un agente di modelle che si è rivelato essere non solo uno stalker, ma anche un molestatore seriale. La puntata deve essere stata molto importante per l’inviata, che ha una certa esperienza nel mondo della moda e del fashion: nel 2011, infatti, la donna ha partecipato al concorso di Miss Italia (posando anche per alcuni cataloghi).