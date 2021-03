Harry e Meghan, stasera in tv l’intervista di Oprah Winfrey: tutti i dettagli

L’intervista appena rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle ad Oprah Winfrey ha già fatto il giro del mondo, scopriamo insieme cosa dice

Lunedì sera nel Regno Unito è andata in onda l’intervista rilasciata dal principe d’Inghilterra Harry e Meghan Markle, sua moglie, alla conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey. Il colloquio era già stato messo in onda sui canali americani domenica 7 marzo, ed è stato seguito da ben 17,1 milioni di spettatori. Oggi i giornali britannici non hanno praticamente parlato d’altro: tutto gravitava intorno a questa intervista e alle conseguenze che avrà sulla famiglia reale. Rispetto alle affermazioni della coppia reale, considerate come le pecore nere della famiglia, i quotidiani hanno fatto trapelare come certe accuse abbiano sconvolto i reali di Gran Bretagna. L’intervista andrà in onda in Italia questa sera, 9 marzo, sul canale Tv8 in esclusiva alle 21.30. Nel corso di questo colloquio, che dura circa un’ora e 25 minuti, la coppia ha affrontato diversi temi, arrivando a dipingere Buckingham Palace con toni particolarmente cupi.

Che cosa hanno detto Harry e Meghan

Il palazzo reale è stato definito come un luogo oppressivo e disumano, traboccante di bieco bigottismo e comportamenti gretti. Tra le accuse mosse da Harry e Meghan, forse quella che fa più scalpore è l’accusa di razzismo. La moglie del principe inglese ha infatti ricordato come, durante la sua gravidanza, un membro della famiglia reale si fosse preoccupato per il colore della pelle del nascituro. Questo perché i genitori della Markle sono un uomo bianco caucasico e di una donna nera. Un commento di questo genere non lascia dubbi: il razzismo sembra dilagare all’interno della casa reale. L’argomento ha fatto ritorno a più riprese anche con Harry, che ha aggiunto come anche la stampa britannica sia stata spesso colpevole dello stesso crimine. Il figlio di Lady Diana e sua moglie non potevano più sopportare questi comportamenti. Infatti, sono stati una delle motivazioni per cui Harry e Meghan hanno deciso di staccarsi dalla famiglia reale.

Per sapere quali altri scheletri nell’armadio nasconde la famiglia più famosa e importante del Regno Unito, questa sera non perdetevi l’intervista su TV8.

