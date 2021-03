Guenda Tavassi, la scoperta choc: tradita dal marito Umberto?

Guenda Tavassi sembrerebbe essere al centro di una spiacevole vicenda. Alcune indiscrezioni parlano di tradimento da parte del marito Umberto.

La celebre Guenda Tavassi ed il marito Umberto D’Aponte sono rimasti a lungo sotto la luce dei riflettori a causa di uno spiacevole evento che ha coinvolto entrambi. Non molto tempo fa infatti un video hot di Guendalina è stato diffuso, e si è discusso a lungo della vicenda. Sembrerebbe però che qualcos’altro abbia turbato le acque tranquille dei due ragazzi. Le voci mormorano si tratti proprio di un presunto tradimento. Scopriamo nello specifico tutto quello che è successo.

A diffondere per primo il gossip pare sia stato Amedeo Venza. L’uomo sembrerebbe aver ricevuto da qualcuno una segnalazione riguardante una lite tra Guenda e Giorgia Amedeo, la sorella di Alessandro Basciano. Le due avrebbero dato vita ad un furioso scontro all’interno di un ristorante, venendo addirittura alle mani dopo essersi rivolte alcuni insulti. Secondo le voci e l’opinione di Guenda, Umberto avrebbe avuto un rapporto clandestino con la Modella.

La lite tra Giorgia e Guenda ha scatenato il panico all’interno del ristorante. Tre urla, parolacce ed insulti, i clienti sono rimasti di stucco. Alcuni amici e familiari presenti sulla scena avrebbero provveduto ad allontanare le due ragazze e a placare tempestivamente la loro rabbia. Il protagonista assoluto della vicenda, Umberto, pare non fosse presente. E sono tutti al momento in attesa di qualche sua dichiarazione in merito all’accaduto.

Guenda Tavassi e Umberto D’Aponte: la reazione della donna di fronte al presunto tradimento

Guenda Tavassi sembrerebbe non aver reagito bene di fronte alle indiscrezioni. Dal canto suo, Umberto D’Aponte pare abbia smentito l’intera faccenda, raccontando ad Amedeo Venza per telefonico che tra lui e Giorgia Amedeo non c’è stato niente. Intanto Guenda continua a condividere Instagram Stories che dimostrano l’evidente allontanamento tra lei ed il marito. “Ragazzi sono scioccata” ha dichiarato in una storia, prontamente cancellata poco tempo dopo. “Vorrei solo risvegliarmi da questo incubo!” ha scritto in seguito. Sul profilo della donna è poi comparsa un’altra storia. “Secondo voi la verità viene sempre a galla o no? Pensavo tipo al bagno. Quando vai al bagno, se ne fai poca va giù, ma se ne fai tanta tanta tanta il water si ottura e mer** esce fuori, giusto?”. Molti sono convinti che l’intera vicenda non sia altro che uno scherzo. Sono dunque tutti in attesa di ulteriori svolte per capire che cosa sta succedendo tra Guenda e Umberto, una delle coppie preferite del web.