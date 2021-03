Ghemon, la fidanzata Giulia Diana lo lascia senza parole: non doveva farlo

Il cantante Ghemon, che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo, è stato lasciato senza parole dal comportamento della fidanzata.

Il cantante Ghemon era in gara la scorsa settimana al “Festival di Sanremo 2021“, condotto da Amadeus. Il giovane dopo essersi sottoposto allo stress della kermesse musicale, è stato lasciato senza parole dal comportamento della sua fidanzata Giulia Diana.

Per tutti i curiosi questa sera in prima serata su Italia 1, andrà in onda lo scherzo de “Le Iene Show” al cantante Ghemon che, reduce dal “Festival di Sanremo 2021“, è stato ingannato dalla iena Nicolò De Devitiis con la complicità dalla sua fidanzata Giulia Diana. Quest’ultima ha fatto credere all’artista di aver venduto ad un prezzo bassissimo dieci paia di sneaker costosissime, collezionate dal cantante. Il tutto per mettere da parte dei soldi per un intervento di chirurgia estetica. Lo scherzo è stato registrato prima della partecipazione dell’artista alla kermesse musicale, durante il periodo di maggiore tensione.

Ghemon, vittima di uno scherzo crudele de “Le Iene”

Al cantante Ghemon non bastava la pressione e lo stress precedenti la partecipazione al “Festival di Sanremo 2021“, ma la redazione de “Le Iene Show” ci ha messo il suo zampino, rendendolo vittima di uno dei loro celebri scherzi grazie alla complicità della sua compagna. Il programma di denuncia social, in onda questa sera martedì 9 marzo su Italia 1, è condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con i commenti della Gialappa’s Band.

Giulia, fidanzata del cantante Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, ha fatto credere al suo partner che le sue amate sneakers, alle quali tiene moltissimo e colleziona, fossero state svendute ad un prezzo irrisorio su internet per raccogliere il denaro necessario a pagare un intervento di chirurgia estetica per lei. Quale sarà la reazione del cantante? Bisognerà sintonizzarsi su Italia 1 per scoprirlo.