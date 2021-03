Il racconto di Gabriele Parpiglia che riguarda ciò che accaduto ad una sua fan. Il giornalista mette tutti in guardia dai rischi concreti del restare contagiati.

Gabriele Parpiglia, noto giornalista esperto di gossip, sconfina per parlare di una situazione più urgente. La cosa riguarda la pandemia ed il proliferare delle cosiddette varianti. Il 42enne originario di Reggio Calabria solleva alcuni interrogativi sulla effettiva efficacia dei tamponi e su quanto i vaccini potranno avere una incidenza nel tentativo di arginare la circolazione del virus.

Dallo stesso Gabriele Parpiglia arriva il racconto che qualche giorno prima lui in persona ha ricevuto da una sua lettrice, tale Agata. La ragazza gli scrive di avere appreso della positività di un suo amico, lo scorso 10 febbraio. Con questa persona Agata si era vista per prendere un caffè nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, in un periodo in cui nel Lazio vigeva la cosiddetta zona gialla. Questo ha spinto la giovane a sottoporsi subito dopo ad un tampone molecolare presso una struttura medica privata. Ne ha fatto seguito anche un autoisolamento.

Gabriele Parpiglia, il racconto della sua lettrice: “Mi sono contagiata così”

All’indomani il risultato del test aveva presentato esito negativo, ma la ragazza ha voluto comunque concludere un autoisolamento di dieci giorni. Giunta alla settimana piena, ecco sorgere un problema di salute, con Agata che ha accusato dei dolori insoliti ed inspiegabili, oltre che acuti. Sia a livello muscolare che osseo. Ciò l’ha spinta a rivolgersi alla stessa struttura per svolgere un nuovo tampone, che si è rivelato essere ancora negativo.

Ma lei avvertiva comunque qualcosa che non andava. E difatti il racconto si conclude con la protagonista della vicenda che afferma: “Non ero tranquilla, non stavo malissimo ma sentivo qualcosa di strano e non ero tranquilla. Alla fine ho scoperto di essere positiva alla variante inglese del virus”.