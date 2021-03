Franco Acosta, calciatore morto a 25 anni: aveva giocato nel Villarreal

Si chiamava Franco Acosta ed era un giocatore professionista con dei trascorsi in Spagna. Villarreal e Racing Santander figurano tra le sue squadre.

Franco Acosta, ex calciatore del Villarreal, è stato trovato morto dopo la sua scomparsa avvenuta da qualche giorno. Lui aveva 25 anni ed aveva militato nella compagine spagnola del Villarreal, squadra molto conosciuta in Spagna come anche all’estero per via di alcune buone annate con una raggiunta visibilità anche nelle competizioni calcistiche europee.

Da quel che risulta, Franco Acosta sarebbe morto annegato. Lui si trovava nella sua patria, l’Uruguay, assieme al fratello. Da quelle parti è estate ed i due giovani erano impegnati in una sessione rilassante in un torrente nella località di Canenoles, nei pressi del centro abitato di Pando. Ma Franco è scomparso dalla vista di suo fratello, il quale non lo ha più visto riemergere. Proprio quest’ultimo ha fatto scattare l’allarme e le squadre di sommozzatori hanno trovato il calciatore morto a poco più di due giorni di distanza.

Franco Acosta, chi era il calciatore morto: era tornato in patria da qualche anno

Il Villarreal ed il Racing Santander, le squadre nelle quali il compianto giocatore scomparso in maniera prematura ha avuto modo di giocare in Europa, lo hanno ricordato con dei messaggi comparsi sui rispettivi canali web e social ufficiali. Lo sfortunato Acosta aveva appena compiuto gli anni, festeggiati il 5 marzo. Attualmente militava con la squadra di seconda divisione uruguaiana dell’Atenas.

In Spagna aveva militato per tre stagioni tra il 2015 ed il 2018. In seguito il Boston River aveva acquistato il suo cartellino per poi cederlo dopo una sola stagione, nel 2019/2020, al Plaza Colonia. Infine nell’annata 2020/2021 Acosta era finito con l’accasarsi con l’Atenas. Il giocatore contava anche 26 presenze e 27 gol segnati in totale con le rappresentative giovani Under 17 ed Under 20 dell’Uruguay.