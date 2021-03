Francesca Manzini al settimo cielo: “Buongiorno, viva la vita”

La splendida Francesca Manzini comunica ai propri fan la gioia che l’accompagna in questi giorni, in vista dell’imminente debutto.

In questi ultimi anni la popolarità di Francesca Manzini, attrice comica di indubbio talento, è cresciuta a dismisura. La sua bravura e la sua simpatia le hanno permesso di ottenere anche un posto dietro al fortunatissimo bancone di Striscia la Notizia. Proprio questa sera l’artista debutterà nell’edizione 2020/2021 della striscia satirica più famosa d’Italia e a quanto pare non vede l’ora di farlo.

Appena sveglia, questa mattina, Francesca ha avuto come primo pensiero quello di comunicare ai suoi fan la gioia per l’avventura che sta per cominciare. A renderla così contenta non è solamente l’idea di condurre il programma satirico di Antonio Ricci, ma la voglia di tornare finalmente in pista dopo un anno complicato nel settore dello spettacolo. Gli artisti, infatti, sono stati bloccati dalla pandemia e molti di loro si trovano nelle condizioni di non poter svolgere appieno il proprio lavoro, specie chi solitamente lavora soprattutto nei teatri.

Francesca Manzini appena sveglia è uno spettacolo

Considerando le difficoltà lavorative riscontrate, non è difficile capire il perché Francesca sia al settimo cielo. Nel post Instagram di questa mattina scrive: “Buoooooooongiorno! Viva la vita!”. Una frase che accompagna uno scatto che la ritrae appena sveglia e ancora a letto. Il suo volto è sorridente e sereno e restituisce appieno quella sensazione di felicità che in questo momento prova.

I fan apprezzano lo scatto, che tra l’altro restituisce un pizzico di sensualità visto che è in camicia da notte e che mostra il suo abbondante seno, e le fanno i migliori auguri. C’è chi le scrive: “Grande Fra”, chi invece la ritiene troppo brava per quel contesto: “Una bravissima artista come te dovrebbe rifiutarsi di condurre striscia un programma vecchio e fazioso ,come il berl”, e chi infine si limita a sottolinearne la bellezza: “Sei bellissima”.