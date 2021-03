Eruzione Etna, i gas sono arrivati persino in Cina: la rivelazione

Ancora una rivelazione entusiasmante dopo l’eruzione dell’Etna delle scorse settimane: l’anidride solforosa è arrivata anche in Cina

L’eruzione Etna delle scorse settimane ha avuto effetti e ripercussioni non soltanto in Sicilia. La cenere, fuoriuscita dal vulcano per la sua attività molto intensa, non ha ricoperto Catania e provincia, ma come si evince dalle immagini del satellite Sentinel 5 l’anidride solforosa ha raggiunto la Cina. “La nube di anidride solforosa (SO2) dell’Etna giunge persino nel cielo sopra la Cina! In questa immagine del satellite Sentinel 5 si vede la nube di SO2 del parossismo del 4 marzo 2021 a destra, e quella del 7 marzo a sinistra, appena partita dalla Sicilia”, si legge attraverso il post sulla pagina di Facebook INGVvulcani.

Eruzione Etna, la rivelazione dell’INGVvulcani

Una rilevazione entusiasmante con l’Etna, che rappresenta continuamente un misto tra gioia e preoccupazione a causa della sua intensa attività. Gioia per la bellezza della natura che riesce a far brillare gli occhi ancora una volta, soprattutto in un periodo così dolorosa a causa dell’emergenza Coronavirus.