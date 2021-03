Elodie, guerra agli haters: “Siete st….i e frustrati” VIDEO

La cantante Elodie combatte da tempo una battaglia contro i cosiddetti leoni da tastiera. Ora però perde la pazienza e li mette a posto tutti quanti.

Elodie è reduce dal successo di Sanremo 2021, dove, nonostante i commenti degli immancabili haters, è riuscita ad incantare. La cantante romana piace sempre per l’eleganza e l’avvenenza che da sempre le appartengono. Qualità ben visibili anche in quella che è la sua primissima apparizione televisiva e di massa.

Circola infatti il filmino che riguarda il suo provino all’edizione 2008 di ‘X-Factor’, dove una giovanissima Elodie si presentò al cospetto di Mara Maionchi, Morgan e Simona Ventura per cercare di diventare qualcuno. Cosa che poi le è riuscita a costo di sacrifici e di determinazione. Quel video è andato su TikTok e ha collezionato tantissimi complimenti e manifestazioni di entusiasmo. Ma c’è anche chi si scaglia contro la cantante, prendendosela con lei per i motivi più assurdi.

Elodie, quanti insulti odiosi nei suoi confronti ma lei risponde a tono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curiosità (@curiosita_tv)

C’è chi le ha dato della stracciona per come si era vestita e chi la accusa di essersi rifatta. E chi ancora le dà del “trans”. Lei risponde ora a tono. Pacatamente ma con la giusta forza caratteriale. E questo non fa altro che farla amare ancora di più. Oltre a fornirci l’ennesima dimostrazione di come ci sia fin troppa gente che dei social network fa un uso distorto e del tutto sbagliato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Notizie del web⌨️ (@notizieweb)

Il video del provino di Elodie ci mostra una ragazza semplice, una 18enne piena di sogni ma che comunque era parsa capace di gestire l’emozione. Poi via con la sua esibizione sontuosa e capace di conquistare i tre giurati del tempo. Eppure anche in questa bella circostanza c’è chi ha dato voce alla propria cattiveria, del tutto ingiustificata ed ingiustificabile. Eloquente la chiosa finale della cantante, che ha sottolineato come il mondo sia pieno di “st****i frustrati che insultano una ragazzina di soli 18 anni…che trishtezza!”.