“Ho il covid”, donna attacca autista e rifiuta di indossare la mascherina

“Fan***o la mascherina, ho il coronavirus”: così dice la donna prima di attaccare l’autista e strappargli la mascherina dal volto.

A chi non è capitato, in questo periodo, di sentire due persone litigare in pubblico perchè in disaccordo sull’uso della mascherina? Sull’autobus, al bar, per strada: la tensione ultimamente ha portato molte persone a scatti di rabbia. Nella Bay Area (in America), però, è stata documentata una situazione davvero al limite dell’assurdo.

Ho il coronavirus

Tutto inizia quando un autista di Uber (un servizio simile a quello dei Taxi) fa salire sulla sua automobile una cliente. Questa, una volta salita sulla vettura, si mostra molto infastidita dalla richiesta dell’uomo di indossare la mascherina. Invece di indossarla (oppure scendere dall’auto e trovare un altro mezzo), però, la donna sceglie l’opzione più assurda: dichiara di avere il Covid ed inizia a tossire su ogni oggetto presente nell’auto.

Non contenta, la donna (soprannominata Karen dal web) strappa la mascherina dal volto dell’autista, che inizia a filmarla con il cellulare. “Fan***o la mascherina, ho il coronavirus” la si sente dire nel video, mentre con gesti esagerati continua a tossire all’interno dell’automobile. Alla fine, notando di essere stata filmata, si lancia in avanti e strappa dalle mani dell’autista il telefono.

Stranamente, Karen (che si chiama keepinupwforeign su Instagram) quando ha notato che il video in cui attacca l’autista ha girato sul web ha pensato di rispondere alle accuse. “Quest’uomo voleva solo diventare famoso online: era il suo piano dall’inizio, quando poteva farsi gli affari suoi e portarci a destinazione, che c***o” ha dichiarato la donna (che però, nella sua video-risposta, indossa la mascherina). “Avrebbe potuto semplicemente rifiutarsi di portarmi e non farmi salire dall’inizio, punto. Avrebbe potuto anche lasciarmi alla stazione di servizio più vicina così che potessi chiamare un altro Uber, ma ovviamente no!”. In molti hanno notato, però, che nel suo video-risposta Karen non parla mai del modo in cui ha reagito.