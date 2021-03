Coronavirus 9 marzo: superata la soglia dei 25mila ricoveri

Emergenza Coronavirus oggi 9 marzo in Italia: superata la soglia dei 25mila ricoveri, i dati e la situazione aggiornata.

Continua ad aggravarsi di ora in ora la situazione Coronavirus in Italia, dove siamo in piena emergenza a causa di quella che non vi sono più dubbi sia la terza ondata. Particolarmente preoccupante è la situazione degli ospedali, dove continuano a essere ricoverati pazienti e si riempiono le terapie intensive, oltre ai reparti Covid.

L’impennata dei dati è meno netta rispetto ai giorni scorsi, ma è comunque preoccupante, soprattutto perché si sono superate alcune soglie di attenzione, come quella dei ricoveri nei reparti Covid, nuovamente sopra quota 25mila. Preoccupa anche l’incremento medio degli ingressi in terapia intensiva, salito del 49% in una settimana.

Dati Coronavirus 9 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Per quanto concerne i nuovi casi, questi sono 19.749 su 345.336 tamponi antigenici e molecolari effettuati, ovvero il tasso di positivi sul totale dei tamponi è del 5,7%, che però quasi raddoppia se si considerano solo i tamponi molecolari. In questo caso, infatti, l’incidenza è del 10,7%. Quasi 13mila i guariti e 376 i decessi, il dato più alto dall’11 febbraio scorso. Questo vuol dire che sono ora 478.883 gli attualmente positivi, un dato nuovamente in crescita. Salgono i ricoveri nei reparti Covid: oggi ci sono 25.149 (+618 in 24 ore) pazienti ricoverati e di questi 2.756 (+56) sono in terapia intensiva, dove sono addirittura 278 in 24 ore i nuovi ingressi.

Per quanto riguarda la crescita media giornaliera dei contagi, nell’ultima settimana ci sono stati 20.808 casi in media al giorno, con un incremento del 18% rispetto ai sette giorni precedenti, mentre i decessi sono stati in media 313 al giorno, in aumento del 13%. Salgono a 5,6 milioni le dosi di vaccino complessivamente somministrate in Italia, in un solo giorno sono oltre 250mila in più, il dato in assoluto più alto. Aumenta dunque la media giornaliera dell’ultima settimana, mentre un milione e mezzo di dosi ancora non sono state somministrate.