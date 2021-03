Claudio Segagni, morto a 48 anni l’ex di Inter, Juve e Roma FOTO

By

Addio a Claudio Segagni, ex collaboratore di alcuni dei top club calcistici d’Italia oltre che della Nazionale. Aveva lavorato anche all’estero con grande profitto.

Claudio Segagni, apprezzato addetto ai lavori nel mondo del calcio, è scomparso a 48 anni di età. Lui aveva svolto attività importanti tra le altre per l’Inter, la Roma, la Juventus e l’Arsenal. Inoltre il suo nome figurava anche nell’elenco dei collaboratori dell’Italia ai Mondiali in Sudafrica nel 2010. Negli ultimi anni Claudio Segagni aveva ricoperto anche il ruolo di opinionista per alcune emittenti televisive sportive.

Lui era un traduttore e questa sua professione l’aveva portato a stare spesso a fianco di grandi personalità del mondo del calcio. La morte è sopraggiunta di colpo e ha colto di sorpresa tutti coloro che lo conoscevano. Oltre che come traduttore, attività che in realtà aveva un pò messo da parte, Segagni aveva prestato il proprio volto anche per dei canali tematici calcistici dell’Arabia. Inoltre aveva intrapreso un percorso nell’ambito del marketing e della intermediazione sportiva, diventando procuratore a tutti gli effetti. Aveva un curriculum di tutto rispetto ed il suo nome era molto rispettato nel mondo del calcio.

Claudio Segagni, chi era l’ex collaboratore dei top club italiani

Lui era originario di Milano, dove era nato nel 1972. La Roma lo ha voluto omaggiare con un tweet in cui Claudio viene inquadrato sorridente con indosso la tuta giallorossa. Lui lavorò con il club giallorosso nel primo anno della gestione targata Rudi Garcia. Tanti altri sono i ricordi e gli omaggi che sono comparsi online sui vari social network. Non solo dall’Italia ma anche dall’estero, dove il 48enne professionista aveva lasciato un ottimo ricordo.

Su Instagram è presente il suo ultimo post sulla propria pagina personale. Lui appare in compagnia di Kevin-Prince Boateng, con lo scatto che risale al 2 marzo 2021. Tante altre sono le immagini pubblicate di recente e che rendono ancora più incredibile la notizia della sua prematura scomparsa. Non sono ancora noti i motivi del decesso di Segagni.