Christiane Filangieri, chi è il marito Luca Parnasi: la loro storia

News Christiane Filangieri marito, lui è il noto costruttore edile Luca Parnasi e proviene da una delle famiglie più note di Roma.

Christiane Filangieri marito, Luca Parnasi è il fortunatissimo che ha preso l’attrice in moglie. Sul conto di lui sappiamo che è nato il 23 marzo 1977 e che ha saputo farsi spazio nell’ambito dell’imprenditoria e dell’edilizia a Roma. Cosa nella quale era già riuscito nel Dopoguerra il suo defunto padre venuto a mancare nel 2016, Sandro Parnasi.

Il marito di Christiane Filangieri ha avuto anche dei problemi con la giustizia nel 2018, quando il 13 giugno venne arrestato con alcuni suoi collaboratori e colleghi nel novero di una inchiesta che intendeva fare luce su eventuali irregolarità che riguardavano la costruzione del nuovo stadio della Roma. Le manette in tale circostanza scattarono per esponenti sia di destra che di sinistra, con personaggi di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia coinvolti in negativo. Tali peripezie risultarono legate a corruzione contestata di funzionari e politici.

Luca Parnasi, problemi con la legge per via del nuovo stadio della Roma

Attualmente risulta che Luca Parnasi sia in attesa di processo e che al momento sembra sia sottoposto a provvedimento di carcerazione ai domiciliari. Ad inizio 2019 era arrivata una richiesta di rinvio a giudizio sia per Luca Parnasi che per altri 14 individui. Per parlare di aspetti più lieti della vita di Parnasi, il 2012 è per lui un anno da ricordare grazie alla nascita del suo figlio primogenito Alessandro.

La mamma è proprio la Filangieri. Sembra che l’attrice fosse rimasta conquistata dal carattere forte di Luca Parnasi, dall’ottimismo e dalle sue capacità nel sapere sempre trovare una soluzione. Nel febbraio 2021 però Parnasi ha dovuto fare fronte ad un’altra brutta notizia, con l’avanzata istanza di fallimento per la sua società, Varia Aedifica. Una cosa che si teme possa avere delle conseguenze negative anche per altre società che sono inglobate all’interno del gruppo di proprietà di Parnasi.