Christiane Filangieri, chi è la sorella Yvonne Carolina: età, foto, carriera, vita privata

Christiane Filangieri ha una sorella che si chiama Yvonne Carolina, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, carriera, vita privata.

Christiane Filangieri ha fatto il suo debutto nel mondo della moda e dello spettacolo nel 1997, quando aveva appena 19 anni ed ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, classificandosi terza. Nonostante la mancata vittoria, la partecipazione alla competizione le ha permesso di ottenere offerte di lavoro sia per le passerelle che per la televisione. Nel 1998, infatti, conduce dei programmi di moda per la tv satellitare Stream.

La sua passione però è il cinema e cerca l’opportunità di debuttare sul set. La sua ricerca porta presto a risultati, nel 1999 viene scelta come protagonista di Non lo sappiamo ancora, film di Lino D’Angiò. E’ solo l’inizio di una lunga carriera da attrice che la porta a recitare in fiction di successo come La Squadra, Una donna per amico e Ho sposato uno sbirro. Di lei si conosce praticamente tutto a livello professionale e anche sulla sua vita privata. Sappiamo infatti che è sposata dal 2010 con il costruttore romano Luca Parnasi, dal quale ha avuto il figlio Alessandro.

Chi è Yvonne Carolina, la sorella di Christiane Filangieri

Christiane proviene dalla famiglia nobile Filangieri di Candida Gonzata ed il padre è stato un importante esploratore e filantropo. La madre Elizabet Felkel è una pittrice di origini boeme, nata a Praga. Per via del lavoro del padre, la famiglia Filangieri si è sposta spesso tanto che Christiane è nata a Wurzburg (Baviera, Germania), mentre la sorella è nata in Brasile, Paese nel quale ha passato gran parte dell’infanzia.

Sulla sorella si conoscono pochissime informazioni, poiché si tratta di una donna riservata che non ha mai fatto del mondo dello spettacolo se si eccettua una breve parentesi come modella. Sappiamo che Yvonne Carolina, ha anche lavorato per un brevissimo periodo come accompagnatrice turistica. Nulla invece si sa su quale sia la sua occupazione attualmente e sulla sua vita privata.