Carolina Orlandi, chi è: tutto sulla figlia di David Rossi

Carolina Orlandi, appassionata di giornalismo, lotta per la verità sulla morte di suo padre David Rossi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La vita di Carolina Orlandi, giovane con il giornalismo nel sangue, è tragicamente cambiata con la morte di suo padre, David Rossi, l’ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, dopo la quale ha intrapreso una battaglia senza sconti nel nome della verità. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Carolina Orlandi

Carolina Orlandi, nata a Siena nel 1992, ma residente a Roma, è in realtà la figliastra di David Rossi: l’ex manager di Mps aveva infatti sposato sua madre, Antonella Tognazzi. I tre erano però legati da un amore profondo e da una profonda complicità. È stato proprio David Rossi a trasmetterle la passione del giornalismo, da professionista innamorato della notizia e animato da un’onnivora curiosità qual era. Nel 2019 Carolina Orlandi ha debuttato in tv con il lavoro nella redazione di Piazzapulita, format condotto da Corrado Formigli su La7.

Carolina Orlandi ha studiato Scienze della Comunicazione e Giornalismo a Siena e a Torino e ha scritto un libro sul caso di David Rossi, intitolato Se tu potessi vedermi ora, che le è valso il Premio Stresa 2018.

Sulla vita privata di Carolina Orlandi non si hanno molte altre informazioni. È una donna molto riservata e non si conoscono dettagli sulle sue vicende sentimentali. Certo è che ha sempre considerato David Rossi suo padre, e dopo il dramma della sua morte ha deciso di portare avanti una dura battaglia per la verità, essendo convinta che il suo non sia stato un suicidio.

