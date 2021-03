Principe Carlo, la reazione alle accuse di Harry e Meghan

By

Mentre la Regina ha deciso di prendersi del tempo, Carlo apparso per la prima volta dopo l’intervista dei Duchi

Nel Regno Unito tiene banco la vicenda dell’intervista dei Duchi Herry e Meghan. Le parole sono state dure, volte a giustificare la loro scelta di lasciare la vita di corte. I due hanno lanciato forti accuse, non si sono trattenuti e le parole da loro pronunciate hanno acceso una bomba tra i Reali e i sostenitori della Corona inglese. La regina, Carlo e William stanno affrontando pressioni crescenti per rispondere alle parole bomba di Meghan e Harry, inclusa l’affermazione schiacciante secondo cui un membro dello famiglia ha fatto un commento razzista sul loro figlio Archie prima della sua nascita avvenuta nel maggio 2019. Intanto il duca di Cambridge è stato visto guidare un’auto nella zona ovest di Londra martedì, meno di 48 ore dopo l’intervista bomba.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carlo ride nervoso alle domande sull’intervista

William, la moglie Kate Middleton ei loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, sono tornati nella capitale dopo aver trascorso del tempo nella loro tenuta di campagna a Norfolk. Carlo, invece, è apparso in pubblico e ha subito ricevuto varie domande; il principe ha avuto una risatina nervosa quando un giornalista gli ha chiesto di commentare l’intervista dei due Duchi. Era la sua prima apparizione pubblica dopo che Harry aveva affermato che Carlo non rispondeva alle sue chiamate dopo che i Sussex avevano lasciato il Regno Unito per il Canada, più di un anno fa.

Leggi anche > Il tesoro nascosto della Regina

Harry ha anche accusato la sua famiglia di non aver dato abbastanza sostegno a lui e Meghan e di non aver capito la loro situazione. Il duca ha, tuttavia, detto a Oprah che spera che i suoi rapporti con Carlo e William migliorino in futuro.

Leggi anche > Il furto alla Regina da parte del suo fido