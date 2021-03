Cancro, quei segni non erano un caso: la terribile scoperta di una ragazza

Un cancro sconvolge la vita di una giovane. Lei scopre con forte ritardo di essere malata, dopo il persistere di sintomi ritenuti banali.

Cancro scambiato per una banale cicatrice. È quanto avvenuto ad una ragazza di 26 anni, Evie Daniels, che sta combattendo contro una terribile malattia dopo avere scoperto che quello che era sorto su una spalla non era un graffio. Il segno infatti non accennava a scomparire e questo ha portato la giovane a rivolgersi ad uno specialista. Questo ha portato all’emergere della terribile diagnosi.

Evie aveva cominciato a soffrire di prurito, con una irritazione divenuta via via sempre più forte, tale da causarle anche delle perdite di sangue. Lei però ha ignorato tutto quanto, pensando che fosse solo la conseguenza di sudorazioni notturne, dal momento che tutto quanto era spuntato nel bel mezzo dell’estate, nel 2019. Ma il persistere di questi sintomi era andato avanti anche durante l’inverno. Ed il 12 marzo 2020, alla vigilia del lockdown in Gran Bretagna, la 26enne aveva scoperto di avere il cancro. La giovane vive nei pressi di Hull e ha raccontato la sua esperienza alla stampa inglese. La prospettiva di dovere lottare contro la morte ed anche di restare infertile nel caso in cui fosse riuscita a sopravvivere è un qualcosa che ha portato delle gravi conseguenze a livello psichico.

Cancro, Evie l’aveva scambiato per sudorazione estiva

Anche i tanti impegni di lavoro hanno spinto la giovane a rimandare sempre qualsiasi controllo specialistico. Poi però ad un certo punto Evie non ce l’ha fatta. La stanchezza, il prurito ed un sudore continui erano diventati cronici. Una prima spia evidente della malattia era avvenuta a novembre, con il sorgere di un nodulo. Anche questo però non aveva persuaso Evie a farsi controllare subito. Sottoporsi alle cure in concomitanza con la pandemia, come se non bastasse, era risultato anche più difficile. Per i successivi sei mesi la donna ha svolto la necessaria chemioterapia, con sempre il suo fidanzato al proprio fianco. I due stanno insieme dal 2014.

Ora le cose sembrano volgere per il meglio

Anche la caduta dei capelli ha portato degli inevitabili contraccolpi psicologici. Lo stress si fa sentire anche quando si tratta di concentrarsi, con delle saltuarie amnesie momentanee che colpiscono lei. Ma per fortuna si guarda ora al futuro con l’ottimismo. Sembra che il cancro sia stato sconfitto. Un verdetto definitivo arriverà proprio a marzo 2021, esattamente un anno dopo avere scoperto la malattia. Nel frattempo lei si sta adoperando per sensibilizzare le persone di tutte le età a fare prevenzione, tramite tanta beneficenza.