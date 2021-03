La Barbie compie 62 anni: veniva presentata il 9 marzo 1959

Oggi, martedì 9 marzo 2021, compie ben 62 anni anche la Barbie, che è stata presentata per la prima volta proprio nel 1959: che storia!

Una storia incredibile che ha appassionato diverse generazioni a partire dal 1959, quando fu presentata per la prima volta a Willow, Wisconsin. La Barbie compie oggi, martedì 9 marzo 2021, ben 62 anni, con la bambola che è cambiata nel corso degli anni anche a livello estetico e fisico. Resta un’icona dopo la creazione di Ruth Handeler, moglie di Elliot Handler, co-fondatore della casa di giocattoli Mattel. All’epoca tutte le bambole erano raffigurate da neonate e così l’idea di un giocattolo con le sembianze di una donna adulta: il nome, infine, ha preso spunto da quello della figlia Barbara.

La Barbie, la trasformazione nel corso degli anni

E così è diventata un simbolo vero e proprio per tutte le bambine del mondo venendo anche raffigurate in tutti i ruoli della società a partire da astronauta, veterinaria, cuoca, scienziata, stilista, calciatore e pugile, per poi essere anche Presidente degli USA nel 2004. Anche il fattore estetico è stato decisivo con numerosi cambiamenti nel corso della storia: la prima bambola nel 1959 aveva un rossetto rosso con una fisionomia particolare per quegli anni. Anche il trucco è andato di pari passo con le novità a livello quotidiano con cambiamenti importanti che hanno preso spunto dalla vita di tutti i giorni. Una storia incredibile con il marchio che si è diffuso sempre di più diventando un simbolo per tantissime generazioni a partire dal 9 marzo 1959.