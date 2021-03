Arisa senza filtri: “Vi piacciono le mie tette?” – FOTO

Nelle scorse ore si è molto parlato di una presunta crisi tra Arisa e il suo nuovo amore Andrea Di Carlo. La risposta, più eloquente che mai, arriva dalla stessa cantante via Instagram.

Contrariamente a quanto si è detto e scritto su diverse pagine di gossip nelle scorse ore, la nuova love story tra Arisa e Andrea Di Carlo procede a gonfie vele. La cantante è innamoratissima del manager e al suo fianco sempre aver trovato una nuova serenità anche con se stessa… e soprattutto con il suo corpo. Leggere per credere.

La “lezione” di Arisa su Instagram

“Quando ero piccola – esordisce Arisa nell’ultimo post sul suo profilo Instagram – il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”.

“In più – aggiunge Arisa – Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere”. E infine domanda senza peli sulla lingua: “Vi piacciono le mie tette?”. A voi la risposta…

