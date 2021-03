Nuovo flirt per Anna Tatangelo: “Gliel’ha presentato Gigi D’Alessio”

Il giornalista Santo Pirrotta si lascia scappare una notizia bomba sulla vita sentimentale della famosa cantante Anna Tatangelo

Certe notizie possono veramente pesare come macigni o esplodere alla velocità di un fuoco d’artificio. Lo sa bene Santo Pirrotta, giornalista di Tgcom24 che stamani è andato ospite al programma televisivo di Adriana Volpe, Ogni Mattina. In diretta sul canale TV8, il giornalista si è lasciato sfuggire un’indiscrezione non da poco su quella che è stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi dieci anni. Stiamo proprio parlando di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che sono stati insieme dal 2005 al 2020. Apparentemente, Pirrotta ha confermato le voci secondo cui Anna Tatangelo (1987) sia in una nuova relazione. Ma chi è stato l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della bella cantante laziale? A quanto pare stiamo parlando del rapper napoletano Livio Cori (leva 1990).

Anna Tatangelo tra le braccia di Livio Cori

Santo Pirrotta non ha usato giri di parole e davanti alla conduttrice Adriana Volpe ha affermato: “Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori“. Il giornalista, non ancora soddisfatto, ha voluto rincarare ulteriormente la dose, dicendo che per Anna Tatangelo e Livio Cori “galeotto fu Gigi D’Alessio”. Infatti, sembra proprio che sia stato l’ex compagno della Tatangelo a presentare i due, dopo che Livio Cori aveva recitato all’interno della serie televisiva Gomorra. Ma, a quanto pare, Anna Tatangelo non è la sola ad aver iniziato una relazione. Sembra che anche Gigi D’Alessio abbia finalmente voltato pagina, aprendosi nuovamente all’amore. Sempre Santo Pirrotta afferma che il cantautore napoletano si starebbe vedendo con una sua fan di 26 anni più giovane di lui: “Anche lui nel frattempo si è fidanzato. Sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”. Quest’ultima informazione non sembra essere stata confermata, almeno per il momento.

