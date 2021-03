Alba Parietti molestata da un amico, la denuncia in diretta tv

Alba Parietti ha stupito tutto con una scioccante rivelazione. Scopriamo che cosa ha raccontato la donna in diretta tv.

La celebre Alba Parietti si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato completamente di stucco tutti i suoi fan. La soubrette ha parlato nel programma di Milo Infante, Ore 24, in onda su Rai Due. La donna ha raccontato di aver subito delle molestie da parte di un amico, un durissimo colpo da incassare per la madre di Francesco Oppini. Leggiamo insieme che cosa ha dichiarato e quali sono state le sue parole.

La Parietti ha raccontato di essere stata vittima di abusi da parte di un amico e di non averne mai fatto parola con nessuno, molto probabilmente per vergogna. “Non ho avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno, neanche a me stessa.” ha affermato durante il corso della trasmissione. “Ti vergogni di ammettere di essere debole, di aver subito”. Poi ha continuato: “È un senso di paralisi, di incapacità di reagire tanto è lo sgomento di trovarsi in una situazione che non ti sei cercata”.

Dunque la celebre soubrette avrebbe mentito quando, in passato, ha dichiarato di non essere mai stata vittima di abusi e di non aver mai subito molestie durante il corso della sua carriera. All’età di ben 59 anni la donna ha però finalmente trovato il coraggio di parlare, raccontando pubblicamente ciò che ha subito. Ha deciso di mantenersi vaga Alba durante la trasmissione, senza dare in pasto al pubblico troppi dettagli in merito alla sua dolorosa esperienza. Il pubblico e i suoi fan restano dunque in attesa di ulteriori informazioni qualora la donna si sentisse pronta a condividere con il mondo una pagina della sua vita che rappresenta per lei ancora una ferita aperta.

Alba Parietti si è lasciata andare durante la trasmissione Ore 24, raccontando a Milo Infante di aver subito una molestia sul posto di lavoro e delle proposte indecenti indesiderate. La soubrette non ha raccontato pubblicamente ulteriori dettagli, rimanendo sul vago e tenendo per sé la maggior parte del dolore che ancora si porta dietro. All’età di 59 anni la donna ha finalmente trovato il coraggio di parlare e di condividere con i suoi fan la terribile esperienza.