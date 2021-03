Voragine in strada, succede a Napoli: “L’autista ci ha salvati” FOTO

Una voragine in strada a Napoli coinvolge un autobus della Anm. I passeggeri a bordo vengono tratti in sicurezza dal conducente.

Voragine in strada. Accade a Napoli, dove un fosso enorme si è aperto ​di colpo proprio mentre stava passando un autobus dell’Anm. Si tratta della Azienda Napoletana Mobilità che presiede in trasporti sul territorio del capoluogo della Campania. Il mezzo era in transito lungo la linea 128 quando è emersa la voragine in strada, nei pressi del quartiere del Vomero, in via Aniello Falcone.

La cosa ha anche creato dei rallentamenti molto forti nel traffico, con il veicolo che è anche rimasto incastrato per una ruota. A bordo c’erano alcuni passeggeri, che il conducente ha subito fatto evacuare e che loro stessi hanno elogiato. L’uomo ha ricevuto grandi elogi da parte del responsabile dell’Unione Sindacale di Base. L’autista infatti ha radunato i pendolari mettendoli tutti in sicurezza e facendoli scendere con efficacia e celerità. Il tutto mantenendo la calma e riuscendo a gestire al meglio la situazione. Sempre il sindacato fa sapere che tutto quanto ha avuto luogo a margine di uno sciopero di 24 ore che è previsto per le prossime ore.

Voragine in strada, la protesta della Unione Sindacale di Base

La protesta è motivata da diverse situazioni che generano controversia tra le parti coinvolte. Non ultime anche lo stato dei mezzi e delle strade, spesse volte in cattive condizioni e tali da dare adito proprio al sorgere di incidenti. La nota diffusa dalla Unione Sindacale di Base, nella quale si parla di quanto accaduto e dove viene sottolineato come non ci siano stati dei feriti “soltanto per puro caso”.

Il manifestarsi improvviso di crateri anche di enormi dimensioni è una problematica che ha riguardato Napoli diverse altre volte in passato. Colpa anche del fatto che la città sia costruita in buona parte su di un terreno che è vuoto, al di sotto della superficie. Lo scorso 8 gennaio è avvenuto un incidente simile all’ospedale del Mare.