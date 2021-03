Un episodio difficile quello di Samantha Mason: la donna pesava 441 kg e online pubblicava suoi video mentre mangiava per guadagnare.

Per parlare di quanto difficile sia stato questo episodio di “Vite al limite”, prima si devono capire alcune mode appena spuntate online. Chi gira tanto su internet sa perfettamente cosa siano i mukbang. Nati nella Corea del Sud nel 2010, questi video hanno come protagoniste persone che mangiano davanti ad una telecamera. Inizialmente il trend era nato per tutte quelle persone che, vivendo da sole, non avevano nessuno con cui consumare i pasti: si sono formati così piccoli gruppi online di persone sole, che mangiavano tutte insieme in diretta. C’è voluto poco, ovviamente, perchè la cosa sfuggisse di mano: piano piano mukbang è diventato sinonimo di “filmarsi mentre si mangiano enormi quantità di cibo spazzatura”.

Chi naviga spesso il web forse saprà anche cos’è il feederism: detto molto semplicemente, in questa particolare dinamica di coppia vi sono il feeder (colui a cui piace nutrire il proprio compagno) ed il fedee (colui a cui piace notare il proprio aumento di peso). Se il collegamento tra feederism e mukbang non è ancora chiaro, lo sarà presto: è nato online un gruppo di persone disposte a pagare influencer perchè mangino davanti alla telecamera. Questo comportamento risulta facilmente pericoloso… ma cosa c’entra con “Vite al limite” e Samantha Mason?

Una influencer a rischio

Samantha Mason è arrivata nello studio del dottor Nowzaradan pesando 441 kg. La donna (di 35 anni) era una star molto conosciuta online nei gruppi di mukbang con il nome di Vanilla Hippo: mangiare davanti alla telecamera, però, per lei non era più solo un lavoro. Ogni giorno Samantha rischiava la vita, incoraggiata da alcuni dei suoi fan a non fermarsi.

Nonostante queste difficoltà, comunque, Samantha Mason alla fine del suo episodio è riuscita a perdere 216 kg, arrivando al peso ideale per poter essere operata dal dottor Nowzaradan. Oggi la donna, comunque, è ancora una star: Vanilla Hippo continua a pubblicare video online, mostrando i suoi progressi (nel 2020 ha pubblicato la sua esperienza dopo un’operazione di rimozione della pelle in eccesso).