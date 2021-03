Come cambiano le esigenze e le ricerche dei viaggiatori per l’estate 2021. Ecco come viaggeremo questa estate.

La popolazione di tutto il mondo è stanca di questa pandemia da Coronavirus. Siamo in balia di questo virus ormai da quasi un intero anno e, purtroppo, ancora si registrano casi in crescita, morti e ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di una situazione che però, si spera, cambi e si evolva in meglio rapidamente. Così gli italiani, come tutti gli altri viaggiatori del mondo, cercano di organizzarsi già ora per le future vacanze estive. Come? Adattandosi ed imparando a viaggiare in modo diverso.

Come cambia il modo di viaggiare?

I modi e le esigenze dei viaggiatori erano già cambiate l’anno scorso. Il turismo di prossimità e su ruote aveva vinto. Ma non solo, anche le richieste dei turisti erano mutate, vertendo nettamente su una maggior sicurezza e igiene. Cosa ci aspettiamo per quest’anno?

Le vacanze in barca

Da diverse indagini sembra chiaro che il mondo dei viaggi sia cambiato. Le richieste dei turisti per delle vacanze in barca, ad esempio, aumentano. Il motivo è semplice: con uno skipper si affitta una imbarcazione e si può godere di una vacanza quasi in solitaria, senza la paura del contagio in zone troppo affollate e allo stesso tempo senza rinunciare alla voglia di scoprire posti nuovi e viaggiare.

Sempre più viaggi in ville e appartamenti

Allo stesso modo, purtroppo gli alberghi stanno vedendo un crollo delle prenotazioni a favore invece dell’affitto di case e appartamenti. I viaggiatori infatti, proprio come l’anno scorso, si sentono maggiormente sicuri ad alloggiare in una sistemazione privata in cui entrano solo loro. Non solo. Se si vuole per una maggiore sicurezza, si possono portare le lenzuola direttamente da casa, e anche pulire nuovamente le aree comuni dell’appartamento o della villa. Non che le strutture non lo facciano, ma i più ipocondriaci saranno sicuramente più tranquilli davanti a questa opportunità.

Si viaggerà comunque nel 2021 e l’estate sarà comunque caratterizzata da spostamenti e vacanza, ma diverse dal solito. Le esigenze dei viaggiatori sono infatti cambiate come abbiamo visto e anche le mete. Sembra infatti che si preferisca notevolmente puntare su vacanze all’aria aperta, lontani dalla folla e dai centri abitati. Meglio il mare e le montagne allora! L’importante è tornare a viaggiare.