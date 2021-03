Valerio Massimo Manfredi compie 78 anni: uscito dal coma, come sta oggi

Giorno speciale per Valerio Massimo Manfredi che oggi, 8 marzo 2021, compie 78 anni: dopo qualche settimana di paura, è uscito dal coma

Finalmente un sorriso dopo dure settimane. Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi compie oggi, lunedì 8 marzo 2021, 78 anni dopo che ha dovuto combattere con il coma. A metà febbraio è stato subito ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo un grave incidente domestico che ha coinvolto la scrittrice Antonella Prenner. La triste vicenda è avvenuta nel centro di Roma ed è entrato in coma subito risvegliandosi dopo cinque giorni. Proprio il figlio dello scrittore ha salvato la vita al padre e alla donna visto che subito si è recato nel suo appartamento a Trastevere visto che non riusciva a contattare il padre. Il peggio ora è passato e tutto sembra proseguire per il meglio con una lunga riabilitazione che è già iniziata.

Valerio Massimo Manfredi, come sta oggi lo scrittore

Al momento è stato trasferito in una struttura specializzata di Modena restando così in osservazione, ma si trova fuori pericolo con numerosi segnali di ripresa. In tanti si sono preoccupati dove ciò che è successo all’interno della sua casa in via dei Vascellari. Lentamente sta riprendendo le proprie forze e così ci sono in corso anche indagini con la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per capire ciò che è successo realmente in quegli attimi nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni sembra che ci sia stato un cattivo funzionamento di una caldaia. Un compleanno un po’ particolare, ma finalmente può tornare a sorridere dopo settimane terribili.