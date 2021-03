Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo: Maria De Filippi ferma tutto

Nella puntata in onda oggi, lunedì 8 marzo, di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fermato un momento del programma per mandare in onda un RWM su un momento particolare.

Oggi dovrebbe andare in onda la puntata di “Uomini e Donne” registrata lo scorso 24 febbraio. Nel pomeriggio di lunedì 8 marzo, il pubblico dovrebbe assistere alla tanto attesa sfilata degli uomini, che ha come tema “L’amore come in un film“.

La sfilata di “Uomini e Donne” verrà aperta dai tronisti Giacomo e Massimiliano, il primo si mostra abbastanza timido e sulla passerella farà vedere alcuni fogli che verranno letti da Maria De Filippi. Mollicone, invece, si mostra emozionato, soprattutto quando recita un discorso sull’amore. Dopo i due tronisti, a sfilare sono Riccardo Guarnieri, Gerò, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G., Alessandro, Maurizio il poeta, Luca, Roberto e Claudio. La sfilata degli uomini sarà vinta da Luca, mentre gli ultimi due, a pari merito, sono Maurizio G. e Maurizio il poeta.

LEGGI ANCHE -> Tina Cipollari sta male, cosa è successo all’opinionista di Uomini e Donne

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, scoppia l’amore tra due ex protagonisti: di chi si tratta

Uomini e Donne, Maria ferma la sfilata degli uomini

Nel corso della sfilata, però, si genera una forte discussione in studio, quando Maria Tona dà 10 a Maurizio G., insospettendo Gianni Sperti. L’opinionista attacca la dama perché, a detta sua, avrebbe dovuto dare un voto più alto ad Alessandro, con il quale sta uscendo. Maria, infatti, ha dato 10 anche all’altro cavaliere. La padrona di casa Maria De Filippi ha scelto di fermare la sfilata e mandare in onda un RWM, che mostra la dama discutere con Maurizio dopo la fine della scorsa registrazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Gianni Sperti continua ad accusare entrambi di essere bugiardi e falsi. Secondo l’opinionista, la coppia avrebbe dovuto chiudere dopo essersi visti in hotel, invece hanno scelto di farlo in puntata per ottenere più visibilità. Durante la discussione, anche Gemma Galgani ha criticato il comportamento di Maurizio. Il cavaliere accusa la dama torinese di essere rancorosa, in quanto non è riuscita a frequentare il cavaliere. Cataldo è accorso in difesa di Gemma e saranno proprio loro ad occupare il centro dello studio al termine della puntata, per raccontare come sta andando la loro conoscenza.