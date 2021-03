Lui uccide la ex moglie dopo averle teso una imboscata all’aperto. Spaventosa la violenza e la ferocia mostrate in questo caso.

Uccide la ex moglie dopo che lei lo blocca su Whatsapp. Tanto è bastato per scatenare la rabbia di un uomo nei confronti della donna con un tempo si era scambiato un eterno si. Che però non si è rivelato essere tale, visto che il loro matrimonio si è concluso con una separazione. Protagonisti della vicenda sono Edgarden Erkine Pereira dos Santos, 34 anni, e la povera Alzinete de Carvalho Mendonca, 32enne.

I due giovani avevano anche quattro figli piccoli. Ma la relazione era naufragata, nonostante lui non si fosse affatto rassegnato a questo epilogo. Così l’uomo aveva cominciato a bombardare di messaggi la ex compagna, fino al punto da esasperarla e da spingerlo a bloccarla. Un affronto che, per Pereira dos Santos, non poteva restare impunito. Così lui le ha teso un vero e proprio agguato e si è appostato nei pressi dell’abitazione di Alzinete, aspettandola di ritorno dal lavoro. Una volta che l’ha vista, il 34enne si è scagliato contro di lei brandendo un pugnale.

Uccide la ex moglie, subito dopo il delitto si prepara a fuggire all’estero

Per la donna non è stato possibile fare niente per difendersi. Lei è morta massacrata da diversi colpi ed i soccorritori e le forze dell’ordine locali di Urucui, in Brasile, l’hanno trovata immersa nel suo stesso sangue. Ad inchiodare il suo ex marito ci sono diverse riprese estrapolate dalle telecamere di sicurezza installate in strada. I filmati hanno registrato in particolare un macabro dettaglio.

L’uomo ha massacrato l’ex moglie una prima volta, poi si è allontanato. Ma a distanza di pochi minuti ha fatto ritorno indietro per finirla. Alzinete era ancora viva ed è morta a seguito del secondo assalto subito. La coppia si era lasciata da quattro anni. La polizia ha sorpreso l’uxoricida mentre si apprestava a recarsi all’estero, nel tentativo di sfuggire alla legge. Nella sua fedina penale lui aveva dei precedenti per traffico di droga. I poliziotti hanno impiegato meno di un’ora per arrestarlo.