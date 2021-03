Stefania Orlando dice basta, il duro sfogo: “Non lo nominerò più”

Stefania Orlando si è lasciata andare nel salotto di Barbara D’Urso ad un durissimo sfogo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La celebre Stefania Orlando ha deciso di rompere il silenzio. L’ex gieffina è stata infatti ospite nel salotto di Barbara D’Urso e si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Il discorso pronunciato ha coinvolto l’ex marito Andrea Roncato. Sembrerebbe proprio che la donna sia intenzionata a mettere una pietra definitiva sul passato. Scopriamo insieme che cosa ha detto e quali sono state le sue parole.

Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Barbara D’Urso nel programma Live – Non è la D’Urso. Durante il corso dell’intervista la donna ha scelto di replicare ad alcune affermazioni pronunciate dall’ex marito Roncato la scorsa settimana, proprio nello stesso identico salotto. L’attore ha dichiarato di fronte alle telecamere di essere stato lasciato da Stefania dopo ben due anni di matrimonio. In seguito ha anche aggiunto che la fine della loro amicizia non è dovuta a motivi di gelosia da parte dell’attuale moglie, Nicole Maresciallo.

“Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così.” ha affermato Stefania ieri durante l’Intervista di Barbara D’Urso. “Avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più“. Proprio così, l’ex gieffina sembrerebbe essere intenzionata ad accantonare una volta per tutte la figura dell’ex marito. Nel salotto della D’Urso ha dichiarato di nutrire molto rispetto per lui e la sua famiglia, ma di aver sostanzialmente deciso di dare un taglio netto al passato.

Stafania Orlando a ruota libera sull’ex marito: la dura decisione presa dalla donna

Stefania Orlando si è lasciata andare ieri nel salotto della Regina della televisione italiana, Barbara D’Urso. L’ex gieffina ha replicato ad alcune affermazioni dell’ex marito Roncato, dichiarando in seguito di aver deciso di mettere una pietra definitiva sul passato e non nominarlo mai più. La conduttrice ha cercato di far ragionare la donna, spingendola a tendere la mano all’ex, ma Stefania si è mostrata irremovibile. “Non vorrei continuare ad essere ingombrante.” ha affermato decisa, lasciando intendere di aver chiuso definitivamente quel capitolo della sua vita.