Stasera in tv Rocky Balboa su Nove: trama, curiosità, cast del film

Rocky Balboa è il film stasera in tv lunedì 8 marzo 2021 in onda in prima serata su Nove. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Rocky Balboa è un film del 2006 diretto da Sylvester Stallone e da lui interpretato insieme a Burt Young e Geraldine Hughes. La pellicola è la sesta in ordine di produzione della saga di Rocky ideata da Stallone. Da non perdere stasera, lunedì 8 marzo 2021, alle 21:40 su Nove.

Rocky Balboa dalla A alla Z

Il film Rocky Balboa è incentrato su un Rocky vedovo e quasi 60enne che accetta di combattere contro il campione in carica dei massimi Mason “The Line” Dixon. Stallone cominciò a scrivere la sceneggiatura del film alla fine degli anni Novanta, alcuni anni dopo l’insuccesso di Rocky V, ma i produttori della Metro-Goldwyn-Mayer bocciarono il progetto, ritenendo chiusa la saga. Negli anni Duemila, però, grazie all’intervento dei Revolution Studios, Stallone ottenne i fondi per il film e iniziò la stesura del copione definitivo e delle riprese.

ll film è uscito il 20 dicembre 2006 in patria e il 12 gennaio 2007 in Italia ed è stato un successo di pubblico: con un incasso di 155 milioni di dollari in tutto il mondo, è entrato nel novero dei più profittevoli film di pugilato al box office. Stallone voleva ideare qualcosa di vicino allo spirito dell’originale Rocky. In Rocky Balboa il protagonista per molti versi torna allo stesso tipo di vita che conduceva nel primo film. “È tornato dove si trovava all’inizio, tutto solo, a parte il fatto di aver perso la sua ingenuità”, ha dichiarato Stallone. “È molto concreto e ha una certa tranquillità interiore. Porta un peso enorme sulle spalle, ma da esso scaturisce anche una sorta di illuminazione profonda. Sa più cose di prima e cerca di comunicare maggiormente. Non ha più molta voglia di litigare, come avveniva un tempo”.

