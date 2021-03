Stasera in tv Joker su Canale 20: trama, curiosità, cast del film cult

La programmazione serale di lunedì 8 marzo 2021 propone alle 21:25 la pellicola Joker, in scena alle 21:04 su Canale 20. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Il film top della serata è quello in programma su Canale 20 Mediaset, dove dalle 21.15 sarà trasmesso Joker, pellicola che ebbe un grande successo nell’anno della sua pubblicazione, il 2019. Il film fu candidato a ben undici premi oscar, vincendone due, ma conquistò anche il Leone d’oro alla 76° Mostra internazionale cinematografica di Venezia e due Golden Globe. E’ basato sul personaggio dei fumetti Dc Comics, il nemico di Batman. Racconta la storia di Arthur Fleck magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix.

Joker dalla A alla Z

La trama di Joker è ambientata nella Gotham City degli negli anni ’80, dove un aspirante comico dal tragico passato vive un difficile presente in una città che non perde occasione di calpestarlo, giorno dopo giorno. Per lui la realtà diventerà sempre più distaccata, il suo equilibrio mentale verrà meno e, abbandonandosi alla violenza e al caos, finirà per trasformarsi nel folle criminale noto come Joker.

Nel cast del film Joker troviamo la presenza dei seguenti attori: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham.

Secondo Warner Bros., il film è descritto come “l’esplorazione di Phillips di Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società, non è solo un duro studio del personaggio, ma anche un più ampio ammonimento”. Lo scrittore di Batman, Scott Snyder della DC Comics, approva il film, in quanto ha contribuito a inaugurare una nuova era di fantastiche storie di Batman. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Sento che non potrebbe funzionare, eppure…sono sinceramente impazzito per questo film. Sembra audace, strano e oscuro in un modo che potrebbe essere visionario. Alla fine, il peggior reato che si potrebbe commettere con Joker sarebbe quello di giocare in modo sicuro, noioso, quindi sono pronto a qualcosa di simile”.

