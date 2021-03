In onore della giornata della donna, Rai 3 propone “Il castello di vetro”, la vera storia della giornalista americana Jeannette Walls.

“Questa è la magia della narrazione: se una persona riesce a trovare il coraggio di raccontare il proprio vissuto, allora ciò consentirà ad altre persone di essere oneste”: queste le parole di Jeannette Walls, a cui è dedicata la serata dell’8 marzo su Rai 3. “È molto importante fare i conti con il proprio passato, e spero che la mia storia incoraggi le altre persone a ripercorrere la loro”.

Promesse mancate ed immaginazione

“Il castello di vetro” è un film tratto proprio dall’omonima autobiografia pubblicata da Jeannette Walls nel 2005. La donna descrive la sua infanzia, sicuramente non semplice: seconda di quattro fratelli, Jeannette si è ritrovata sotto le cure di una coppia non molto adatta al ruolo genitoriale. La madre (interpretata nel film da Naomi Watts) è un’artista immatura più interessata ai suoi dipinti che ai figli. Il padre, sebbene affettuoso, si rifugia spesso nell’alcol.

Proprio dal padre nasce l’idea del castello di vetro: l’uomo promette infatti alle figlie che, un giorno, gliene costruirà uno. La storia della famiglia Walls va quindi avanti così, con quel castello che rappresenta sia le promesse infrante che l’immaginazione che circonda l’infanzia delle bambine. La storia di Jeannette Walls è diventata un film nel 2017, con la regia di Destin Daniel Cretton. Accanto a Naomi Watts, nel cast ci sono anche Brie Larson (che interpreta proprio la giovane protagonista) e Woody Harrelson.

Oggi la giornalista (ormai sessantenne) lavora per il canale MSNBC News e si occupa di gossip: nel 2006 ha anche ricevuto un Chirstopher Award ed un Premio Alex, entrambi vinti per la sua autobiografia. “Il castello di vetro”, però, non è stato il suo unico libro ad essere pubblicato: nel 2009 ha scritto “Half Broke Horses: A True-Life Novel”, e nel 2013 “Dish: The Inside Story on the World of Gossip”.