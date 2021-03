Stasera 8 marzo Il Commissario Montalbano, trama e colpi di scena

Questa sera non perdetevi su Rai 1 alle 21.25 la prima esclusiva del nuovo caso del Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti

Questa sera non prendetevi impegni perché torna su Rai 1 il commissario siciliano più amato dagli italiani. Infatti, alle 21.25 andrà in onda il nuovissimo caso de Il commissario Montalbano: il metodo Catalanotti. Anche questa volta vedremo Salvo Montalbano, commissario di polizia della città siciliana di Vigata, alle prese con nuove indagini. La serie televisiva è una dei più grandi successi italiani anche a livello internazionale. Andata in onda la prima volta nel 1999, sono circa ventidue anni che mette su pellicola i romanzi di Andrea Camilleri, scrittore siciliano morto nel 2019. Il famoso commissario continua ad essere interpretato dal grande Luca Zingaretti (leva 1961), che oramai conosce il personaggio come le sue tasche e continua ad emozionare il pubblico a casa. Non potete assolutamente perdervi questa sua nuova avventura, ma cerchiamo ora di capire che cosa succederà.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Ferrara, trovati due cugini carbonizzati: mistero sul duplice omicidio

Montalbano e Il metodo Catalanotti

L’episodio che andrà in onda la sera della festa delle donne si ispira al romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2018. Il nome viene preso dallo strozzino Carmelo Catalanotti, definito comunque “perbene” sia perché non chiede troppi soldi, sia perché si occupa di una compagnia di teatro amatoriale. La vicenda ruota intorno all’assassinio di Catalanotti, morto per colpa di una pugnalata nel petto. Montalbano segue immediatamente il suo istinto e sente che c’è qualcosa che non va: non crede all’ipotesi di omicidio per via dell’usura. Questo lo porta ad indagare. Intanto avvengono dei cambiamenti al dipartimento di polizia, dove arriva una nuova collega (interpretata da Greta Scarano) che sconvolge Salvo Montalbano. Il fascino della donna fa sbarellare il commissario, che sembra innamorarsene perdutamente tanto da voler cambiare vita e rinunciare addirittura alla polizia. Riuscirà Montalbano a risolvere il caso e i suoi problemi di cuore? Per scoprirlo, non perdetevi Il metodo Catalanotti stasera su Rai 1.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Panettiere aggredito, lui è disabile: colpa del rimprovero alla cliente

Il commissario Montalbano e il metodo Catalanotti vede per la prima volta alla regia Luca Zingaretti. L’attore ha preso in mano le rediti della serie televisiva dopo la morte dello storico regista di Montalbano Alberto Sironi, avvenuta poco dopo l’inizio delle riprese. Oltre a Luca Zingaretti e Greta Scarano, nel cast vediamo molti volti noti della serie: torna Cesare Bocci come Mimì Augello, Peppino Mazzotta sarà nuovamente Fazio, Angelo Russo interpreterà ancora una volta lagente Catarella e Sonia Bergamasco sarà Livia, la fidanzata genovese di Salvo Montalbano.