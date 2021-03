Sposta uno specchio per coprire uno “spiffero”, poi l’incredibile scoperta

Avvertiva strani spifferi provenire (anche) da dietro uno specchio del bagno di casa sua: dopo averlo spostato, ecco cosa ha trovato una ragazza di New York.

Non riusciva a capire da dove provenisse qual dannato spiffero: una sorta di gelida brezza che soffiava nel bagno di casa sua. Poi Samantha Hartsoe, 26 anni di New York, dove l’inverno è particolarmente rigido, si è decisa a rimuovere lo specchio sul muro, per verificare se anche lì fosse tutto regolare. E’ stato allora che ha fatto una scoperta choc: dietro di esso c’era infatti un intero appartamento vuoto, come racconta il Guardian.

L’appartamento nascosto dietro allo specchio del bagno

Quando ha cominciato a indagare sulle provenienza dell’aria gelida, Samantha si è resa conto che la brezza proveniva dai lati dello specchio presente sopra il lavandino. Addirittura una volta specchiandosi aveva notato che i suoi capelli si muovevano leggermente pur restando lei ferma. Dopo averlo rimosso, ha fatto una scoperta che ha dell’incredibile. La giovane ha postato il tutto su TikTok, dove spiega: “Sono nel mio appartamento di New York City e fa freddo. Non importa quanto alto sia il riscaldamento, ho freddo”.

La ragazza ha rimosso lo specchio dal muro sopra il lavandino del bagno e scoperto un grande buco rettangolare che dava su un grande spazio vuoto. A una più attenta analisi si è resa conto che si tratta di un’intera stanza nascosta: “Wow, questo è tutto un altro appartamento”, le sue parole. Non è chiaro, almeno fino a questo momento, se l’immobile scoperto sia stato abbandonato o se sia in fase di costruzione. Potrebbe essere il copione di un film horror…

